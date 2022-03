Waterman marcó el gol que le representó el triunfo al Club de Deportes Cobresal, por 2 a 1, ante el Coquimbo Unido en un partido de la Primera División de Chile.

El delantero panameño anotó al minuto 68 tras un centro de Guillermo Pacheco. Posteriormente salió de la cancha al minuto 77 cuando fue sustituido por Marco Sebastián Pol.

Por su parte, Carrasquilla fue designado como el Jugador Más Valioso del Houston Dynamo en el encuentro que ese equipo empató ante el Colorado Rapids, 1 por 1, en la jornada sabatina de la Major League Soccer (MLS).

Carrasquilla jugó todo el cotejo y fue aplaudido por fanáticos del Dynamo después de finalizado el juego realizado en el BBVA Compass Stadium de Houston.

