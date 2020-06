Torneo Clausura de la LPF en peligro; FEPAFUT anuncia un Sub-20 Femenino

El impacto negativo del COVID-19 en el país está siendo realmente muy fuerte en todo sentido, sobre todo en el sanitario y económico. Absolutamente todas las áreas se ven muy afectadas y el fútbol no es la excepción.

Desde el primer día, la Federación Panameña de Fútbol estuvo en contacto con el Ministerio de Salud y el Instituto Panameño de Deportes para seguir de cerca la evolución del COVID-19 en nuestro país y poder saber cuándo podríamos empezar a vislumbrar el regreso a las canchas, sabiendo que sería bajo un estricto protocolo de salud debidamente aprobado por el MINSA.

FEPAFUT

La Federación Panameña de Fútbol no escapa de la realidad de nuestro país: el cese total de actividades, la suspensión de contratos de la mayoría de los patrocinadores, entre otros aspectos financieros, han llevado a tener que hacer ajustes que no estaban contemplados, teniendo en cuenta que los ingresos que se tenían estipulados y ya presupuestados nunca fueron una realidad.

Ante esto, y con la información de que empezaba a ser una posibilidad real el hecho de volver a las canchas para los meses de agosto/septiembre, la dirección de Fútbol Profesional empezó a planificar el mencionado regreso. En esta planificación se incluyeron dos puntos claves: el protocolo de sanidad elaborado por una Comisión de Medicina Deportiva y aprobado por el MINSA, y el aspecto económico, ambos determinantes para poder llevar a cabo cualquier torneo de fútbol sabiendo que aún el COVID-19 estará conviviendo con nosotros por un lapso que desconocemos.

REALIDAD ECONÓMICA DE LOS CLUBES DE LA LPF

Como bien se sabe, el modelo económico de nuestro fútbol debe cambiar, ya que, para los clubes, el modelo actual resulta insostenible. Los clubes han manifestado que necesitan una reestructuración profunda alrededor de nuestra liga. Ante esta realidad, la dirección de Fútbol Profesional de la Federación Panameña de Fútbol trabaja sin descanso analizando las posibles alternativas que puedan ser la solución para nuestro fútbol. Habrá reestructuración, sí, pero también los clubes deberán adaptarse a la nueva era del fútbol panameño. Nadie quiere ni puede esconder que muchas líneas deben cambiar. El Comité Ejecutivo de la FEPAFUT es el primero en saberlo y la FEPAFUT es la responsable de encontrar una alternativa a esta realidad. Lleva tiempo modificar una estructura que se mantuvo durante muchos años en nuestro fútbol, pero se está trabajando para lograrlo.

LPF Y LFF

Mientras se trabaja en lo que viene a partir del 2021, la dirección de Fútbol Profesional, la Comisión de Fútbol Profesional y otras áreas de la Federación Panameña de Fútbol, también trabajan en la búsqueda de la mejor alternativa para reactivar dos ligas durante el segundo semestre del 2020, con el único fin de poder garantizar, al menos un ingreso mínimo, pero real, a los jugadores y jugadoras que más están sufriendo el golpe del covid-19, y para que las jugadoras de la selección sub-20 femenina tengan una competencia antes de la Copa Mundial Femenina sub-20.

PROTOCOLO

El protocolo creado por la Comisión de Medicina Deportiva ya fue presentado al MINSA y ahora solo se espera por la aprobación final. Hay que recordar que quienes integran esta comisión son: Dr. Gerinaldo Martínez (Jefe Médico FEPAFUT y Miembro del Comité Médico de la FIFA), Dr. Luis Fidel Sevillano (Médico FEPAFUT), Dra. Jazmín Ceballos (Médico Salud y Seguridad Ocupacional), Dra. Diana Guzmán (Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, AEMEF) y el Dr. Julio César Sandoval (Asesor Médico COVID-19 MINSA), todos y todas colaborando y trabajando ad honorem. A todos, de corazón, les agradecemos por su tiempo y dedicación en pro del fútbol panameño.

LPF - PRESUPUESTO CLAUSURA 2020

Los clubes de la Liga Panameña de Fútbol fueron claros en su mensaje el día que se les presentó la posibilidad de jugar el Torneo Clausura 2020: no tenían cómo afrontar los gastos de planilla de sus respectivos planteles. A partir de allí, la Federación Panameña de Fútbol se puso en campaña con el fin de obtener los recursos económicos para poder tener un Clausura 2020, sabiendo que todas las partes involucradas deberían entender y aceptar la realidad y, no menos importante, saber adecuarse a ella.

La FEPAFUT estudió su realidad con el Departamento de Finanzas con el fin de saber con cuánto dinero se podía contar para organizar un torneo; además, se comunicó con el Gobierno Nacional y el Instituto Panameño de Deportes para solicitarles un apoyo especial, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los clubes; y también se comunicó con las televisoras dueñas de los derechos de transmisión con el fin de presentarle el nuevo torneo para lograr contar con su aporte económico correspondiente, debidamente adecuado a la situación financiera actual que también les golpea.

Así, llegó el apoyo por parte del Gobierno Nacional, el Instituto Panameño de Deportes y por parte de las televisoras. Lo primero que hizo la FEPAFUT fue agradecer profundamente al mismo Gobierno, a Eduardo Cerda, director del Instituto Panameño de Deportes, por su aporte en pro del fútbol panameño, entendiendo la difícil situación que transita nuestro país en todos sus aspectos, y también se agradeció a la Corporación Medcom Panamá S.A. y a la Televisora Nacional S.A. por haber aceptado sin titubeo el regreso de sus aportes a nuestra actividad.

PLAN Y RECHAZO DE AFUTPA

Durante varias semanas la FEPAFUT, a través de su director de Fútbol Profesional, Mario Corro, y representantes de AFUTPA, se reunieron virtualmente con el fin de, primero, que la asociación de jugadores conociera el plan de acción de cara al Clausura 2020, y segundo, que lo entendieran y aceptaran. Más allá de que AFUTPA dijo entender la situación y la realidad del país y nuestro fútbol, siempre llegaron a la mesa de negociaciones con un monto muy superior al conseguido.

Resultó imposible poder aceptar el monto requerido por AFUTPA, no porque la FEPAFUT no quisiera, sino porque ese dinero no existe. Es importante aclarar que la FEPAFUT quiere un fútbol en donde los jugadores, los entrenadores, los asistentes, los preparadores físicos, utileros y todos los involucrados, cobren muy buenos salarios, pero hoy se está muy lejos de eso. Es la realidad.

Pero a pesar de la realidad, la FEPAFUT se encargó de conseguir los recursos para poder regresar a la actividad con el fin de que los más desprotegidos, los jugadores que menos ingresos generan y que más golpes han recibido durante la pandemia, tuvieran la oportunidad de volver a contar con un ingreso en sus bolsillos durante los últimos meses del año.

Hoy, ante la negativa de los representantes de AFUTPA de realizar el torneo Clausura 2020 con los recursos conseguidos, los más golpeados son los jugadores que menos ingresos generan. Los jugadores que más ingresos generan (son muy pocos) tendrán menos problemas de aquí a inicios del 2021, cuando volvamos a tener un torneo, pero los que menos ganan habrán necesitado disputar el Clausura 2020. Aunque para algunos es poco lo que se puede pagar para este torneo, para muchos más, es algo. Y algo, en este presente, para el que poco tiene, puede ser mucho.

LFF - APERTURA 2020

Por otro lado, la Federación Panameña de Fútbol tomó la decisión de realizar un torneo femenino Sub-20 (más refuerzos) con el fin de darle, a las jugadoras de la selección femenina de dicha categoría, una competencia real antes de afrontar la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA. Lo más importante de este torneo es que, por primera vez desde que se creó la LFF, se asegurará un ingreso económico a absolutamente todas sus jugadoras. Más allá de que la LFF es una liga aficionada, el Comité Ejecutivo decidió utilizar parte de los fondos entregados por el Instituto Panameño de Deportes para poder garantizarle a cada jugadora un ingreso mínimo que pueda servir de apoyo en sus respectivos hogares durante los meses de competencia. Próximamente se darán a conocer los detalles de este torneo.

