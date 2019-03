Tite se acuerda de Vinicius y Panamá marca su primer gol a Brasil

El seleccionador de Brasil tuvo claro hoy que el empate cosechado ante Panamá fue debido, en parte, a que no hubo desborde por las bandas, ya que no estaban jugadores con Neymar o como Vinicius Júnior, que fue convocado para debutar pero se lesionó en el partido entre Madrid y Ajax.

"Vinicius tiene esas características", aseguró Tite, tras referirse anteriormente a que su apuesta será por jugadores que desborden por la banda, que sean desequilibrantes.

De esta manera, a pesar de que Vinicius aún no ha debutado con la absoluta, Tite no descartó que no acuda a la Copa de América que se disputará el próximo verano.

Tras el empate a uno de hoy frente a Panamá, Tite consideró que el primer tiempo lo jugaron por debajo de las expectativas, mientras que el segundo tiempo fue mejor.

También hizo una valoración en la rueda de prensa sobre el rendimiento de Eder Militao, que el próximo año jugará en el Real Madrid.

"Militao posibilitó jugar con una defensa adelantada, que es algo que podemos hacer por sus características", argumentó, ya que el central "tiene una recuperación muy grande".

Por su parte, el seleccionador de Panamá -exjugador del Real Oviedo y del Málaga-, Dely Valdés, mostró su alegría de "un día histórico", ya que "es la primera vez que Panamá lo hace un gol a Brasil.

El tanto lo anotó el capitán de Panamá, Machado, en el minuto 35, tras un buen cabezazo que supuso el 1-1 definitivo.