Por SomosLaSele



Luego del triunfo de Panamá sobre el líder del octagonal de Concacaf, la selección de Canadá 1-0 el entrenador de la Sele Thomas Christiansen se presentó a su última conferencia de prensa de este octagonal de Concacaf.

El míster evitó desde el inicio hablar sobre su continuidad al frente de la selección de Panamá, se enfocó principalmente en sus jugadores y la gran alegría que le dieron a la afición que asistió al estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Como el fútbol es de y para los futbolistas, creo que deberíamos llevar un poco el foco hacia ellos, hoy hemos jugado con el corazón, quizás no ha sido el mejor partido pero los muchachos querían mostrar todo lo que han mostrado durante esta octagonal, que puede ser injusto o no, el fútbol te da y te quita y al final nosotros hemos hecho en mi punto de vista nuestro trabajo que era 21 puntos que supuestamente eso era suficiente como para ir directo no ha sido así.

"Pero por su puesto ha sido la mejor manera de acabar esta octagonal porque después de perder 5-1 contra Estados Unidos venir aquí y quizás perder otra vez, nos dejaría con un muy mal sabor de boca a pesar de es abuena eliminatoria que hemos hecho y que hemos merecido más pero son cosas que tenemos que aprender pues la Concacaf y el fútbol es complicado tienes que competir en todos los partidos no te puedes relajar ni un segundo porque te castigan y con la actitud que mostró el equipo hoy merecíamos algo mas".

La actuación de José Córdoba.

"Hoy haciendo varios cambios, debutó José Córdoba para muchos desconocido para nosotros hace tiempo ya estaba en nuestro radar y cuando estaba en segunda división pues ya empezamos a verle pero ya cuando cambió al Levski empezó a jugar ya era seguimiento semanal y vimos que podía tener el potencial para ser llamado y hoy en un partido difícil contra el mejor equipo de la clasificación de este grupo de la Concacaf ha hecho un gran partido".

Gabriel Torres, un líder en el grupo.

" Que voy a decir de Gaby en su partido numero 100 no hay mejor manera de jugar de titular y celebrarlo con un gol, ha jugado porque esta eliminatoria el ha sido de los que más ha empujado del carro, más ha tirado, más ha apoyado a sus compañeros y ha entrenado muy bien, enfocado y yo lo vi como para poder jugar, una simple anécdota en el avión abrió las bolsas de las semanas y se puso uno por uno a colocarlo a sus compañeros cuando estaban durmiendo".

Thomas Christiansen habló del amistoso ante El Salvador y el acuerdo que podrían llegar él y la Federación Panameña de Fútbol.

"Primero lo del partido contra El Salvador, ya está de aquí a un tiempo, antes habremos llegado a un acuerdo seguramente, pero bueno hay que hablarlo, internamente con los agentes pero que ellos y que todo el mundo sepa que yo quiero y mi intención es quedarme aquí en Panamá, así que el partido contra El Salvador si vamos a llevar a unos o llevar a otros, ni lo he pensado".

Sobre el proceso que viene, de renovar con la Federación Panameña de Fútbol, Thomas Christiansen destacó que hay que trabajar mucho y que el objetivo es llegar en mejores condiciones para volver a competir como lo han hecho en este octagonal de Concacaf.

Alineaciones:

Panamá: Luis Mejía - Michael Murillo (César Blackman,46), Harold Cummings, José Córdoba, Eric Davis- Aníbal Godoy, Cristian Martínez (Adalberto Carrasquilla,63), Alberto Quintero (Édgar Bárenas,73), José Luis Rodríguez- Cecilio Waterman (Rolando Blackburn,63) y Gabriel Torres (Fidel Escobar,86). DT: Thomas Christiansen.

Canadá: Maxime Crepeau - Alistair Johnston (Richie Laryea, 73), Sam Adekugbe, Kamal Miller, Atiba Hutchinson - Ismael Kone (Jonathan Osorio, 46), Mark-Anthony Kaye (Junior Hoilett, 60), Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan (Ike Ugbo,87)- Lucas Cavallini (Cyle Larin, 60), Jonathan David. DT: John Herdman.