Por Somos La Sele



El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen habló esta mañana en conferencia de prensa, previo al partido de Liga de Naciones de Concacaf ante Costa Rica.

El "míster" fue cuestionado sobre su nuevo contrato con la Federación panameña de Fútbol, que aún no ha sido renovado:

"Mi contrato dura hasta final del veintidós, yo voy a seguir trabajando de la misma manera, me da igual que se aun nuevo proceso, yo voy a continuar pensando en largo plazo, ya luego se verá, pero con ilusión y el objetivo es competir en todas las competiciones, tenemos también referencias de lo que está haciendo David en Francia, lo que está haciendo Ángel con la Sub-20 tenemos un potencial importante de cara al futuro que promete y nos ilusiona".

Se verán rotaciones en el partido amistoso contra Canadá.

"Disputar partidos clasificatorios para un mundial o la Nations League, no tiene el mismo peso, lo que si es que queremos competir en todos los partidos, ya conocemos mejor los jugadores, hay posibilidad de hacer más rotaciones, en un partido amistoso por supuesto que lo va haber, porque ahí no nos jugamos nada, pero por lo menos queremos dejar el pabellón bien alto y competir como siempre hemos hecho".

Thomas Christiansen también se refirió al estado del césped del estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Hay un hongo que no se puede matar, lleva ahí hace dos meses y no sé qué decir, tampoco soy el jardinero del Rommel, como para saber de esto también, pero me parece increíble que después de tanto tiempo estemos con el mismo problema, teniendo expertos".

Me da igual que esté o no Keylor Navas.

El míster también tuvo tiempo para hablar del rival de mañana en partido de Liga de Naciones de Concacaf, destacando que quizás sin Keylor, los ticos no estarían en el repechaje; "Hizo muchos puntos para Costa Rica, fue un jugador clave, para ellos y contra nosotros paró siete, ocho ocasiones buenas y ante eso es complicado, que no esté ahora o esté, me da igual tenemos que pensar en ganar y hacer un buen partido, hay que ir con mucha agresividad intentado ganar el partido nosotros no podemos pensar en que ellos van a la repesca, vamos a ir fuertes y vamos a ir a por los tres puntos".

Panamá y Costa Rica jugarán este jueves 2 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 6:30 pm por TVMAX.