Thomas Christiansen: "Nunca salgo al terreno de juego pensando que voy a perder"

Estas fueron las principales valoraciones del entrenador Thomas Christiansen, luego de ganarle a Costa Rica en San José:

"Nunca salgo al terreno de juego pensando que voy a perder. Una de las claves era ser ordenado y en ese sentido lo hemos logrado".

"Contento por la victoria, aunque es muy engañosa, en el sentido que nos enfrentamos a un equipo muchísimo más rodado que nosotros".

"La primera parte fue muy mala, no tuvimos en ningún momento el control del partido. Tuvimos muchas pérdidas en propio campo que nos costó unas transiciones defensivas complicadas".

"Una de las razones de que Griffith y Jorman no estuviesen en el once inicial fue porque los vi ayer en el hotel. No tuve tiempo de trabajar con ellos".

"Estoy orgulloso del compromiso, entrega y responsabilidad que cada jugador ha asumido. Los que entraron en la segunda parte, supieron aprovechar la oportunidad".

Estos equipos se volverán a enfrentar el próximo martes en el mismo escenario con el fin de aprovechar las dos fechas FIFA de octubre.