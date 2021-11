Por SomosLaSele



La selección de Panamá consiguió este viernes un impresionante triunfo ante Honduras, viniendo de atrás y con tres importantes puntos para las aspiraciones de la Sele en este octagonal de Concacaf.

En conferencia de prensa el míster Thomas Christiansen hizo sus evaluaciones del triunfo a domicilio 2-3 destacando que con el 2-0 al equipo le faltaba intensidad:

"Con los tres cambios que hicimos, cambió un poco esa mentalidad y la fe con el primer gol nuestro, como que éramos capaces de conseguir meter otro y luego desde ese momento ya fuimos a por el segundo y en una situación de la falta final de Eric Davis pues nos llevamos tres puntos super importantes".

El cambio de mentalidad era obligado para la selección de Panamá, Christiansen describió con lujo de detalles ese momento difícil cuando la Sele iba abajo en el marcador:

"Es que teníamos que apostar a algo, daba igual perder tres a cero como intentar buscar el reducir distancias, por eso hicimos los tres cambios de golpe, metiendo dos puntas y Yanis que tiene mucha habilidad, que entró fresco como un revulsivo, creó muchos problemas sobre todo en su medio campo y luego con la garra de José, de Cecilio pues creamos ese peligro que no habíamos tenido en la primera parte".

Thomas Christiansen confesó que no esperaba remontar pero la fe siempre la mantuvo intacta.

"Ahora con los tres puntos, estoy como lo dije antes super feliz y antes del partido, creo que con un empate me daría por contento, viendo cómo iba el partido con ese dos a cero y remontar pues, no me lo esperaba pero le podía desear y tener fe para remontar".

También el míster hizo un análisis de los partidos más complicados para la selección panameña durante este octagonal de Concacaf.

"Yo creo que, sacando el partido contra Jamaica que para mi punto de vista dominamos de principio a fin, hemos tenido partidos como El Salvador que perdimos 1-0 partido contra Canadá que durante mucho tiempo estuvimos muy bien cometimos unos errores que costó y la situación que creamos después del partido contra Canadá, de la mentalidad de cambiarla cuando el equipo está tocado, pues hoy con el dos a cero el equipo cambió, confió en poder remontar pero sobre todo con el dos a uno y con gente fresca en el campo que nos daba esa esperanza y esa fuerza", sentenció Christiansen.

La selección de Panamá ahora debe preparar el siguiente partido ante El Salvador que se jugará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez el próximo martes 16 de noviembre.