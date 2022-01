Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego del triunfo ante Jamaica 3-2 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el director técnico de la selección nacional Thomas Christiansen, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Ante las lesiones de Andrés Andrade y Harold Cummings, el míster destacó que existe una gran preocupación pero hay que esperar el parte médico.

Vea también: Panamá supera el 60% de posesión del balón por segundo juego consecutivo

"Estamos preocupados por la situación pero hasta que no tengamos un diagnóstico médico, no vamos a decir si están descartados o no, se han visto milagros y al final pueden jugar, peor bueno, hasta que el doctor no me diga que están descartados o no, no tomaremos una decisión, si están lesionados, por su puesto hay que hacer variación en el equipo y rotaciones pero hasta que eso no se produzca vamos con todo".

Thomas Christiensen sostuvo que no le gustó el partido ante Jamaica, ante Costa Rica, la sele lució mejor.

"Lo positivo pues, es el remontar otra vez, no fue un partido que en lo personal me gustó, me gustó más el partido contra Costa Rica, mejor dominio, mejor fútbol, buenas ocasiones también, merecimos más y hoy sobre todo cuando salimos al campo no lo suficiente como para competir en un partido clasificatorio para un mundial, mucha relajación en mi punto de vista, habrá que analizar el por qué, pero bueno, luego tuvimos esa capacidad de reacción, merecimos por su puesto meter más goles, la victoria era clara, pero el sufrimiento era demasiado para lo poco que se acercaron a nuestra área".

"Cuando ya estás con un tres a uno a favor, tocando bien, hacemos los cambios y es para continuar lo que estamos haciendo, hay que leer los partidos y los tiempos, cuándo tienes que jugar hacia adelante y cuándo tienes que mantener la posesión y cuándo tienes que ser tan inteligente que incluso parar el juego todo el tiempo, nos complicamos con el dos tres y ahí cualquier equipo te puede hacer un gol en los últimos minutos...en mi punto de vista además de no tener público pues parecía que era un partido amistoso".

Vea también: Panamá sufre, gana y sigue firme en el cuarto puesto rumbo a Catar 2022

Jugar ante México, el siguiente paso de la Sele y para Christiansen será un partido donde no tienen nada que perder.

"¿Soñar es gratis no? y por qué no, vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar, todo lo que saquemos positivo de México bienvenido sea, sabemos ya del partido de ida la calidad que tiene México, todos los cambios que pueden hacer, meten uno y sacan uno y el nivel puede incluso aumentar, pero nosotros tenemos que ir con fe, con confianza de poder sacar algo positivo".