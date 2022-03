Por SomosLaSele



Luego del descalabro ante los Estados Unidos y la eliminación de Panamá, el míster Thomas Christiansen atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Exploria Stadium.

Thomas Christiansen inició diciendo que el grupo completo está muy conmocionado.

"La verdad es que todo el grupo, tanto el cuerpo técnico, os que estamos alrededor del equipo, los aficionados todos estaremos decepcionados por no habernos metido en el mundial, o la repesca pero solo tengo palabras de agradecimiento a todos, en especial a los jugadores por su entrega, por su forma de asimilar muchas cosas que hemos hecho con la selección, al final pues queda solo felicitar a Canadá primero y a México y a Estados Unidos y Costa Rica que son los que van directos y uno a la repesca, nos quedamos a las puertas, pero hay muchas cosas positivas que nos podemos llevar con nosotros cosas por su puesto a mejorar esta decepción ultima pues ha hecho mucho daño y costará reponerse y por suerte tenemos un partido el miércoles ante nuestra afición queremos dar la cara queremos mostrar quiénes somos y competir hasta el último".

Luego cerró con voz quebrada diciendo que desea seguir entrenando a Panamá.

"La Federación ya sabe cómo esta la situación, yo ya me he expresado ya que no nos jugamos nada además que el prestigio y el orgullo en el ultimo partido, yo he demostrado que quiero quedarme, así se lo he hecho saber a la Federación, incluso a mis agentes que no preguntara a nadie, ni reciba ofertas porque mi primera opción va a ser Panamá, vamos a ver cómo va pero más no puedo decir".