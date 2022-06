Por Somos La Sele



En conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol, el director técnico de la selección de panamá Thomas Christiansen junto al presidente de Fepafut Manuel Arias, hablaron del plan de acción de la Sele para la siguiente eliminatoria mundialista, luego de la renovación del míster.

Manuel Arias, presidente de la federación Panameña de Fútbol, inicio la conferencia de prensas con palabras de elogio para Thomas Christiansen:

"Anunciar la renovación de un técnico que sentimos que nos ha traído muchas cosas positivas a Panamá, nos ha dado una identidad de juego, nos ha mostrado un estilo, a demás y más importante, ha demostrado su calidad como persona, en su andar, en su vida con su familia en su comportamiento y ha sabido trasmitirle ese mismo mensaje a los jugadores".

Arias se mostró feliz por haber conseguido la renovación y habló del salario del míster: "Para la gente que tiene el morbo, ese de siempre, que se sepa de que la renovación de Thomas Christiansen es por mucho menos dinero que lo que ganan todos los otros técnicos en Centroamérica".

Arias también se refirió al plan de trabajo; "Esto no va de la mano solamente con una renovación, va de la mano con un plan de trabajo, un plan que involucra una renovación de las estructuras del fútbol panameño, del cual Thomas ya ha estado formando parte, desde hace algunos meses".

Por su parte Thomas Christiansen agradecido a todo el equipo de trabajo de la federación, incluyendo a Jaime Penedo, Miguel Zúñiga y el Comité Ejecutivo del ente federado:

"Muy agradecido de la gente, el cariño que hemos sentido tanto yo como mi familia y también el cuerpo técnico que se siente muy a gusto en Panamá".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

"No hemos especulado de jugar con ofertas para incrementar o no el contrato, sino era puro sentimiento agradecimiento a los aficionados, que nos ha brindado un cariño especial desde le día uno y que yo me siento en la obligación de devolverle ese cariño con futuros resultados", destacó el míster.

Thomas Christiansen confesó que ha tenido ofertas reales; "Ofertas sí que he tenido, reales, pero como he dicho anteriormente, y también superiores económicamente a lo que percibo aquí en la federación, pero también le dejé claro a mis agentes que no los escuchara".

"Del contrato no quiero hablar, yo creo que es algo personal, no le interesa a nadie especular con cantidades no beneficia a nadie, solamente al morbo, por lo menos de mi boca no va a salir y de la federación espero que tampoco".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

A partir del mes de julio, Thomas Christiansen junto a su cuerpo técnico estarán de gira en las provincias del interior, como Bocas del Toro, Chiriquí, provincias centrales, para ayudar al fútbol panameño; "El mayor objetivo que tengo es ayudar apoyar y mejorar el fútbol de Panamá".

El proyecto incluye un acercamiento con las universidades del país.

"Nosotros queremos que la federación crezca con las ayudas que podemos tener con universidades de Panamá por ejemplo, creo que tenemos uno casi cerrado Universidad de Panamá en el aspecto físico, entrenadores físicos para esa mejora traer a gente para hacer sus prácticas, eso puede ser de una gran ayuda tanto para la federación como para las universidades para ellos sacarse los grados y postgrados".

Amistosos en la mira.

Manuel Arias, adelantó que para el mes de noviembre se tiene firmado un partido amistoso contra Arabia Saudita, están a la espera de algunas respuestas para jugar en septiembre contra Marruecos, han recibido invitaciones para jugar contra Corea, Tailandia y Paraguay, pero de manera oficial Arabia Saudita en el mes de noviembre.