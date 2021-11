Por SomosLaSele



En conferencia de prensa el director técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen dio detalles del partido que se realizará este martes 16 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez entre Panamá y El Salvador.

Desde el inicio el míster Thomas Christiansen anunció que el único que no podrá estar en el partido ante El Salvador es Alfredo Stephens por acumulación de tarjetas, todos los demás están "ok".

"Tenemos todavía el entrenamiento de hoy y mañana para matizar un poco lo que queremos hacer, después del partido de El Salvador contra Jamaica pues nos muestra también otras cosas que queremos trabajar pero bueno en un principio las ideas están claras, vamos a ver también la evolución de los jugadores en un principio no tenemos nadie tocado, el único caso es Alfredo Stephens que está con dos tarjetas y por lo tanto no puede estar, pero recuperamos a Aníbal y como he ducho todos los demás disponibles y en buen estado".

Thomas Christiansen también se refirió al momento que pasa la selección en defensa.

" Cuando recibes un gol tienes que analizar el por qué ha pasado, de qué manera y nosotros ya lo hemos analizado y hay una consecuencia de cómo hemos recibido esos goles, es lo que vamos a tratar de mejorar y corregir por su puesto".

La selección de Panamá se encuentra en la tabla de posiciones del octagonal en un puesto envidiable para sus rivales centroamericanos, Christiansen habló de este tema.

"Desde que llegué a los mandos de la selección siempre he deseado pues hacer el fútbol más o menos como lo estamos haciendo, con optimismo y con ganas de llevar este fútbol a Panamá, estamos consiguiendo los resultados deseados, si era de esperar o no, uno trabaja para que esté de esta manera, que estemos a tres puntos ahora del líder, para mí no tiene la importancia sino al final de los catorce partidos es donde quiero estar, ahora lo más importante es el partido contra El Salvador".

Thomas Christiansen le pide todo el apoyo a la afición panameña, a los que visitarán el estadio y a los que se quedarán en casa, el míster pidió unidad.

"Una de las razones por la cual yo he llamado a esta rueda de prensa, es para llamar a todos los panameños que se suman al equipo, al momento del fútbol panameño, que llenen el Rommel Fernández hasta arriba, que nos apoyen, los que no puedan llegar, pues que nos apoyen desde casa que les necesitamos, sobre todo en este momento que estamos, en un buen momento, pero con la ayuda de ellos, pues quizás, podemos llegar a algo más y por eso todos juntos somos más fuertes, para que ellos vean también la importancia que tienen los aficionados, el refuerzo a los jugadores asistiendo al campo, eso nos va ayudar a sacar un resultado positivo contra El Salvador".

Para Thomas Christiansen ¿El partido ante El Salvador, es una revancha?

" No, porque tampoco pensé en Honduras que nos ganó en la Copa Oro, son tres puntos, quizás más vitales que otro partido que hemos tenido hasta ahora, por lo que puede suponer que llegar a la novena jornada con catorce puntos cerca de los líderes, pero sobre todo es para sellar dos partidos consecutivos ganando y también hacer valer el Rommel Fernández que eso tiene que ser nuestro fortín tenemos que hacernos fuertes respetar y la idea nuestra es salir a ganar y ser muy agresivos intensos desde el minuto uno e imponernos al rival".

Luego de la conferencia de prensa, Thomas Christiansen se dirigió al estadio Rommel Fernández Gutiérrez para comandar los entrenamientos de la selección nacional.

Panamá y El Salvador se enfrentarán este martes 16 de noviembre desde las 8:00 pm en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y será transmitido por TVMAX y TVN.