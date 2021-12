Técnico Thomas Christiansen pasa la Navidad en Dinamarca

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Thomas Christiansen pasa las fiestas de Navidad en su tierra natal de Dinamarca, su país de nacimiento, y desde donde ha enviado sus buenos deseos a todos sus seguidores.

El técnico, quien luego de culminar con dos victorias las fechas FIFA del mes de noviembre ante Honduras y El Salvador, inició un provechosa gira por Europa, donde se ha reunido con los entrenadores de los clubes donde militan los panameños y otras importantes instituciones como la del Atlético de Madrid y Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española.

El técnico escogió su red social de Instagram para enviar su mensaje de afecto a sus seguidores. Acompañó la publicación con la canción All I Want for Christmas is You de Mariah Carey y el siguiente post: "Desde Dinamarca os deseo a todos una Feliz Navidad. Espero que disfrutéis de estas fiestas en compañía con mucho amor y salud".

Tras las navidades, el entrenador dejará Copenhague, para continuar su su periplo con la selección de Panamá en el tramo final de la eliminatoria camino a Catar 2022. El equipo vive un momento importante y la afición está ilusionada con clasificar a un nuevo mundial de mayores.