Thomas Christiansen: "He encontrado un grupo con las ideas claras"

Por SomosLaSele



Siguiendo con nuestra cobertura desde República Dominicana y la previa al partido de eliminatoria mundialista entre Panamá y Barbados, el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, conversó con nuestro enviado especial Ricardo Icaza.

Christiansen detalló en qué ha consistido el trabajo del grupo, previo a estos partidos, primero ante Barbados y luego ante Dominica:

"El trabajo propio, se basa un poco más en el trabajo individual, convivios, charlas a los jugadores y un trabajo que vamos hacer durante estos días previos al partido".

Sobre Barbados, Thomas Christiansen se refirió al trabajo de investigación de los rivales caribeños y cuál ha sido el método:

"Yo creo que hemos sacado bastante buenas inclusiones del rival, de lo que sacamos de las plataformas, de los partidos anteriores, de llamadas a personas que tienen contacto con el fútbol de estos países y nos han dado mucha información, claro, cada entrenador tiene su forma de preparar los partidos, también un poco según el rival, pero parece que podemos tener una idea de cómo van a enfrentarse a nosotros y a base de eso vamos a trabajar, pero por su puesto pensando que puede haber una variación y tenemos que estar preparados a eso también".

El grupo está claro que la obligación en estos partidos, es sacar dos buenos resultados, afirmó el "míster", también se refirió al estado de la cancha lo cual le preocupa debido a la cantidad de uso que se le va a dar en estos días:

"Sabemos que la obligación que tenemos es hacer dos buenos partidos o por lo menos sacar dos buenos resultados, pero eso lo sabemos todos y estamos preparados para afrontarlo y con paciencia, lo que me preocupa personalmente es el terreno de juego, en qué estado va estar, también de los partidos que se va a jugar, va haber un partido el día anterior, algunos entrenamientos también en la cancha y el último partido contra Dominica ahí vamos haber tenido más partidos sobre esa cancha, a ver en qué estado está".

Christiansen: "He encontrado un grupo con las ideas claras".

"El jugador profesional sabe lo que hay y lo capta perfectamente, he encontrado un grupo con las ideas claras y con el compromiso de defender los colores de la selección y eso es lo que me ha gustado estamos aquí todos unidos por el mismo objetivo, yo creo que el trabajo mental es importante, lo he dicho siempre, el trabajo táctico o lo que nosotros tenemos que aportar de información, la forma de jugar, las distintas variantes que podemos emplear durante el partido es importante, pero luego la gestión de grupo, de prepararles mentalmente para competir, es mucho más importante".

El cuerpo técnico de la selección de Panamá, ya tiene una idea de la alineación titular que saltará a la cancha ante Barbados.

"No voy a decirlo pero bueno, tenemos una idea, que puede haber variantes a lo que hemos hecho hasta ahora, también viendo al rival que tenemos en frente, hay varias opciones abiertas y va haber alguna variación, sí".

El factor ofensiva, Thomas Christiansen se refiere a sus atacantes para estos compromisos en República Dominicana:

"Me siento con la suerte de tener tres delanteros buenos para la selección, hay jugadores inteligentes que se pueden adaptar perfectamente a lo que yo quiero, "Gaby" acaba de llegar, he hablado un momento rápido con él, por su puesto no es la mejor situación que él está pasando en el Pumas y bueno, lo vamos hablar, pero como son jugadores inteligentes, van a entender perfectamente lo que quiero, incluso, creo que les puede beneficiar la forma de jugar nuestra, por eso voy hablar con él y voy a decirle las situaciones que uno pasa como futbolista cuando cambias de equipo, yo he tenido la misma situación, he sido delantero como él y sé lo que pasa, darle buenos consejos y darle la confianza que se merece y que sea para beneficio de la selección".

Thomas Christiansen se refirió a la importancia de remar hacia la misma dirección, recalcando el compromiso, para así ser muy difíciles de batir.

La selección de Panamá realizó este lunes una doble jornada de trabajos, en la mañana y otra a las seis de la tarde, todo a puertas cerradas.

Se espera que para este martes 23 en horas de la mañana, ya este el grupo al completo en el hotel de concentración en Santo Domingo.