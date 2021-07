COPA ORO Thomas Christiansen destaca el mérito de sus jugadores, luego de venir de atrás y empatar con Catar

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego del empate 3-3 de la selección de Panamá con Catar, el director técnico de la Sele en conferencia de prensa destacó que las sensaciones son muy buenas, por la manera que se disputó el partido, con el retraso por el mal clima y remontar estando en el marcador abajo tres veces.

Thomas Christiansen no desmayó en darle todo el apoyo al la zaga panameña:

"Confiar en ellos, darle todo mi apoyo y luego pues trabajar los aspectos que hemos fallado, situaciones individuales, colectivas, cierto es que también hemos tenido dos bajas importantes antes del inicio de esta Copa oro, pero no hay que echar balones fuera, hay que arropar a todo el mundo y tanto a Harold como a Richard, felicitarles por el punto que hemos conseguido, igual que todo el equipo cuando se gana, ganamos todos y hoy no podemos decir que no hemos ganado no hemos perdido por errores defensivos, aquí asumimos todos nuestras responsabilidades y voy hacer lo mismo en esta situación".

Rolando Blackburn, titular contra Catar y respondió con goles.

"El hecho de que he convocado a Rolando, es por las características que tiene y le he dado la oportunidad en el partido de hoy desde el inicio, también un poco por las sensaciones que hemos tenido también con él estos días en los entrenamientos, en los partidillos que hemos hecho, le he visto mas fino de cara a gol y es por eso que he tomado esa decisión".

¿Cómo hacer que Panamá anote, sea valiente como fue hoy pero también se defienda con la misma firmeza?

"Cuando hemos empatado el partido el 1-1 el 2-2 el 3-3 nuestra intensión es que no encajemos mas goles, esto es ley del fútbol, hicimos todo lo posible para impedir esta situación, trabajo, trabajo y trabajo, es lo único que podemos hacer para mejorar la situación defensiva y por supuesto corregir las situaciones que se han dado donde nos han creado problemas y no todo es en la línea defensiva, para que llegue a la línea defensiva, los que están por delante también tienen que hacer su trabajo".

Thomas Christiansen también se refirió a la capacidad que tuvo el equipo para reponerse rápidamente en tres oportunidades.

"El responder sobre el terreno de juego cuando encajas un gol, es difícil y por eso tiene todavía más mérito de la manera que lo hicimos con la convicción y la fe en poderlo remontar por lo menos igualar".

El doble pivote, Adalberto Carrasquilla y Armando Cooper, la evaluación de Míster.

"Hoy Armando ha estado muy bien, en esa doble pareja con "coco" en el medio campo, era muy difícil por el hecho de que con Afif el delantero, nos creaba mucha superioridad por dentro, necesitábamos el apoyo de los extremos para cerrar y luego con la velocidad que juegan era difícil cerrar esa línea de pase pero yo creo que el equipo lo hizo muy bien y merecido el puntito".

Finalmente el director técnico de Panamá, confesó que acertó en la alineación de Catar, la selección de Panamá ahora debe preparar el partido ante la selección de Honduras el próximo sábado 17 de julio en el BBVA Stadium de Houston, Texas.