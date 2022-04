Panamá quedó en el Grupo B de la Liga A junto a las selecciones de Costa Rica y Martinica. Los dos primeros clasificarán a la Copa Oro 2023.

Los primeros partidos de este torneo se jugarán en la Fecha FIFA de junio de este año 2022. Las fechas finales están programadas para marzo de 2023. En junio de este mismo año se llevará a cabo las finales con los ganadores de cada uno de los cuatro grupos de la Liga A.

Al consultarle a Manuel Arias sobre si Christiansen dirigirá a la "Sele" en estos compromiso, el máximo jerarca de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dio un sí rotundo.

Mucho se ha rumorado sobre la continuidad del estratega hispano-danés, quien estuvo el domingo viendo el partido Sporting-Atlético Chiriquí de la Liga Panameña de Fútbol, y podría haber tomado nota de algunos jugadores para sus próximas convocatorias.

Thomas debe renovar con Panamá antes que finalice el año. También se han creado muchos rumores en torno a la figura del colombiano Juan Carlos Osorio, quién salió del América de Cali y ha señalado que una selección y dos clubes lo han contactado. En nuestro país se han hecho eco de la noticia y lo relacionan a la "Sele", de no darse la continuidad del estratega nacido en Dinamarca.

We have our #CNL League A Groups all set! pic.twitter.com/A7ecMjPqcE