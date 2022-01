Por Boris Alexander Cruz Caballero



Thomas Christiansen en conferencia de prensa se refirió a los convocados para la triple jornada de Concacaf y los partidos que enfrentarán.

El míster inició asegurando que estará en el primer partido ante Costa Rica y que se encuentra muy bien, con muchos deseos de unirse al grupo lo más pronto posible.

Vea también: Thomas Christiansen anuncia lista de convocados para enfrentar a Costa Rica, Jamaica y México

Thomas Christiansen se refirió a jugadores que son actualmente positivos en covid-19 y que están en la lista de 30 también oficializó la lesión de Cecilio Waterman.

"He hecho una lista de treinta por el hecho de que es verdad tenemos casos de covid dentro de esta lista de 30 pero son también jugadores que se pueden recuperar en poco tiempo, el tema de Waterman se lesionó hace unos cuantos días del gemelo y se le ha hecho una valoración, una exploración y ha salido con lesión en el gemelo y por lo tanto no está en la lista, estaba inicialmente para ir convocado".

Para el míster esta fase de la eliminatoria mundialista no debe cambiar en nada, a pesar del covid-19.

"Estas eliminatorias no cambian nada de las anteriores que hemos tenido, sabemos contra quién vamos a enfrentarnos, añadamos el tema del covid pero que esto está azotando a todo el mundo, tanto a nosotros como los demás países y hay que estar preparados, competir de la misma manera con la misma intensión y estar positivos de que vamos a sacar buenos resultados".

Thomas Christiansen ve positivo la llegada del VAR a Concacaf.

"Yo creo que el VAR va a beneficiar si hay alguna duda, el VAR está ahí para resolverlo, pero por supuesto, siempre hay errores humanos con el tema del VAR pero por lo menos de esta manera se minimiza un poco pero yo lo veo positivo".

Ante Costa Rica será un partido de vida o muerte.

"Para nosotros el partido contra Costa Rica es a vida o muerte, ahí tenemos que hacer un resultado muy positivo, vamos a trabajar por ello, ya estamos haciéndolo y sabiéndolo cómo lo queremos jugar, pero Costa Rica también es la ultima bala que tiene para seguir detrás nuestro".

El encierro no es para el míster.

" Estando en casa la situación es insostenible, la vedad es que estoy mucho más encima, me subo por las paredes por lo menos estoy en contacto con el cuerpo técnico a todas horas, por todo lo que nos ha pasado ahora en estos días también con el cuerpo médico con la directiva porque es una situación difícil y quiero que esté todo como tiene que estar todo controlado que no haya filtraciones, que no haya más contagios"

Los delanteros y la sana competencia.

"La baja de uno da la oportunidad a otro, la verdad es que cuando estamos aquí en la federación los entrenamientos se esta haciendo muy intensos muy disputados y eso es bueno para mí a la hora de definir un posible once, que Gaby esté apretando a Fajardo y a Blackburn, es bueno, Ismael Díaz que también está en la lista, los cuatro tienen opciones de jugar, también hay que mostrarlo en los entrenamientos día a día".

La matemática de Thomas Christiansen.

"Me gustaría ganar los tres puntos contra Costa Rica por supuesto porque es el rival más cercano ahí ya dejaríamos un hueco con ocho puntos a falta de cinco jornadas, creo que es importante, pero también quiero sacar los tres puntos contra Jamaica en casa y a ver lo que podemos rascar en México".

Fecha y hora de los partidos las jornadas 9, 10, y 11 de la Octagonal Final de Concacaf:

Costa Rica-Panamá el 27 de enero a las 9:05 p.m. en el Estadio Nacional de San José.

Panamá-Jamaica del 30 de enero a las 5:05 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

México-Panamá del 2 de febrero a las 10:00 p.m. en el Estadio Azteca.