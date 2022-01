Por SomosLaSele



Luego de anunciada la lista de convocados para el partido amistoso ante la selección de Perú, Thomas Christiansen atendió a los distintos medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual.

Uno de los puntos que aclaró el míster Christiansen fue la no convocatoria de algunos jugadores claves en la selección, tal es el caso de Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla:

Vea también: Thomas Christiansen anunció a los convocados que viajarán a Perú

"Tenemos dos partidos, uno es amistoso contra Perú y luego tenemos unas eliminatorias dentro de poco tiempo que tiene nuestra prioridad, yo creo que es importante dónde aprovechar los jugadores y también hay que hablar claramente de los riesgos que lleva este partido amistoso, yo creo que lo más importante y la prioridad nuestra es el partido contra Costa Rica y por ese motivo he dejado a varios jugadores en Panamá, para que entrenen con un profesor y estén en óptimas condiciones para las eliminatorias".

Thomas Christiansen se refirió al amistoso ante Perú, que a pesar de no ser por los puntos, lo asumirán con mucha seriedad:

"Como objetivo es aprovechar un partido amistoso para ver nuevos jugadores, sobre todo compitiendo en partido oficial aunque sea un amistoso, nuestro objetivo es ir a Perú a competir, como queremos en todos los partidos, el resultado en sí no tiene mi prioridad por todo lo que viene en pocos días, pero sí que es importante para mí ver jugadores que hemos tenido en microciclos".

Los casos de Covid-19 y el plan de trabajo antes de las vacaciones de Thomas Christiansen.

"Todo ha sido con esta fecha, todo estaba preparado, antes de irnos dejamos todo claro del trabajo que se tenía que hacer, los tiempos y lo único que nos ha sorprendido ha sido el ómicron, lo fuerte que está sacudiendo lo contagioso que es y que nos tiene en vilo y en jaque".

Las preocupaciones de Thomas Christiansen y objetivos para este año con la selección de Panamá.

"El objetivo mío personal como de todo el país es la clasificación para el mundial y por lo tanto los partidos de eliminatoria contra Costa Rica, Jamaica y México, es nuestra prioridad en este momento, el partido contra Perú, por supuesto también es importante, no hay que tomar las cosas a la ligera, sino que cuando vas a competir, tomártelo en serio e intentar sacar las mejores y las máximas conclusiones de este partido, lo que más me preocupa es lo que no podemos controlar nosotros y es el Covid, nos está pegando fuerte a todos no solamente a Panamá sino a todo el mundo".

Partido de seis puntos el que tendrá Panamá ante Costa Rica, recalcó el míster Christiansen.

" Para nosotros es un partido de seis puntos en caso de ganar daríamos un paso importantísimo para como mínimo esa cuarta plaza, nos metemos luego en la lucha de los tres primeros pero hay que jugarse el partido primero, no tomarlo a la ligera para nosotros tiene tanta importancia como lo puede tener para Costa Rica".

Thomas Christiansen confesó tener la lista de jugadores para los partidos de eliminatorias de Concacaf, ¿Habrá oportunidad para los jugadores que participarán ante Perú de tener un excelente rendimiento?

" Yo ya tengo la lista para las eliminatorias, pero eso no deja que cualquier jugador que esté con nosotros en estos momentos, que vaya a jugar contra Perú, no tenga la posibilidad de ser incluido en la lista, lo bueno que tenemos es que prácticamente todos están jugando en la LPF, significa que no tenemos ningún problema en traerles en la lista y también hay que ser precavidos que de aquí a que vayamos a jugar el primer partido contra Costa Rica, va a pasar muchos días, no sabemos lo que va a pasar si nos va a afectar el tema del covid, esperemos que no, las puertas siempre están abiertas para cualquier jugador"