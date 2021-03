Thomas Christiansen: "Panamá jugó a ganar el partido"

Por Carlos Figueroa Jaramillo



El técnico de Panamá, el danés-español Thomas Christiansen, valoró el trabajo del equipo, a pesar de la sufrida victoria de este jueves ante Barbados.

"No era un partido fácil. Hicimos méritos más que suficiente para irnos con un tres o cuatro a cero en la primera parte… Luego el campo tampoco ayudaba, pero no es excusa, el campo es igual para los dos. Hemos tenido las ocasiones, no las hemos metido y por eso lo hemos sufrido", señaló el entrenador.

El entrenador defendió a su volante Édgar Yoel Bárcenas, quien estuvo impreciso de cara al gol.

“No creo que Yoel hizo un mal partido. Tuvo sus ocasiones, si la mete, la pregunta hubiese sido sobre otro jugador”, sentenció.

También tuvo palabras para Adalberto Carrasquilla.

“Hemos visto a ‘Coco’ intentarlo, pero no ha sido su mejor día”.

De su próximo rival, Dominica, manifestó: “Yo creo que vamos a seguir en la misma línea. Tenemos analizado los dos equipos como van a jugar y en base de eso vamos a trabajar”

El estratega tuvo palabras para su goleador.

“Quizás en otro momento hubiese metido antes a Jair, contento por él, pero contento por el equipo. Es mejor preparar el siguiente partido con una victoria. El partido de República Dominicana ante Dominica tampoco fue un partidazo”.

Finalmente, Christiansen sentenció: “Panamá jugó a ganar el partido, los jugadores que ingresaron eran para ganar. Tienes un equipo en contra que tienes que respetar y seguir los 90 minutos hasta marcar el gol”.