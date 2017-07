Técnicos panameños esperan ver en Copa Oro la selección para Rusia 2018

Jorge Luis Dely Valdés, estratega mundialista Sub 17, dijo a Acan-Efe que "el torneo va a servir para que esos jugadores que estarán por primera vez en Copa Oro demuestren tener la posibilidad de convencer al entrenador para las eliminatorias".Añadió que "hay buen equipo, para pelear y llegar lejos".Por su parte, el panameño británico Gary Stempel, técnico que llevó a Panamá a su primer mundial Sub 20, coincide con Dely Valdés, al decir: "Panamá, como otras selecciones que están en la eliminatorias, buscan la oportunidad de darle minutos a otros jugadores".Agregó que "es un equipo joven y bien balanceado, donde casi todos han tenido minutos con selección absoluta, y esto los va ayudar a ganar más experiencia, creo que la primera fase del grupo es accesible y los veo clasificando, mínimo, a los cuartos de final".Stempel señaló que "no es un equipo novato, pero es un grupo que tiene mucha juventud".Por su parte, Víctor René Mendieta, otrora jugador de la selección nacional y de clubes profesionales del fútbol del Salvador y México, fue más allá al señalar que el cuerpo técnico busca jugadores para terminar la recta final de las eliminatorias."Si, yo creo que es experimento. Dependiendo del resultado de esta selección en la Copa Oro, este grupo de jóvenes seguirán en la eliminatoria, si les va mal en la Copa Oro, entonces recurrirá a los veteranos para los compromisos de hexagonal final", señaló.Mendieta indicó que "es un torneo que genera mucha presión para los muchachos, porque los líderes de la selección han desistido de participar, esta camada el 99 % son jóvenes, aunque algunos ya han tenido participación en la selección, pero será una Copa Oro bastante presionada para los jugadores de esta selección".El ex jugador de la selección nacional y del Platense del fútbol de Honduras, Mario Anthony "Chalate" Torres, aseguró que es positivo que le hayan dado la oportunidad a caras nuevas, situación "que debería haber pasado mucho tiempo atrás"."Los chicos que van deben ir consolidándose en la selección para que sean participes en los cuatro partidos que nos hacen falta en las eliminatorias", reconoció el actual técnico del Club Santa Gema del fútbol profesional de Panamá.Dijo que "se empieza a ver el reemplazo a futuro de lo que va a ser la selección".Panamá debutará el próximo sábado 8 de julio frente a los Estados Unidos, uno de los favoritos del torneo, para luego medirse, el 12 de julio, a Nicaragua y cerrará el 15 frente a la selección de Martinica.En las eliminatorias a Rusia 2018 de la Concacaf, Panamá está en el cuarto lugar (7 puntos), detrás de México (14), Costa Rica (11), Estados Unidos (8) y seguido por Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).