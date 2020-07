Técnico del Alavés elogia al panameño José Luis Rodríguez

"Se le ve muy motivado, con muchas ganas y mucha ilusión. Eso es lo que tiene que transmitir cada jugador que está en el vestuario para que contagie al resto del grupo. Para que cuando vayamos a entrenar veamos un cajón de emociones positivas, que es lo que necesitamos en estos momentos", señaló el DT.

El entrenador se mostró a favor de utilizar los jugadores que vienes del filial: "La cantera es para utilizarla. Tener cantera para no utilizarla en el primer equipo no vale la pena. Tenemos que hacerle creer a la cantera que puede llegar al primer equipo, que esté esperanzada en jugar con el primer equipo en un futuro. Que todos los jugadores y niños de la provincia quieran venir a jugar al Alavés porque el club da oportunidades. Yo vengo de un equipo de cantera y a mí no me da miedo poner un jugador joven siempre y cuando me demuestre que está para ponerlo. Ganas, ilusión, ambició, optimismo, cabeza fresca, querer llegar,... eso me tiene que demostrar. A partir de ahí, lo tiene todo para jugar".