Por SomosLaSele



El presidente de la Liga Panameña de Fútbol, Mario Corro, participó en Somos La Sele y confirmó que el inicio del Torneo Apertura 2022 será el próximo 21 de enero.

Mario Corro también se refirió a los altos casos de Covid-19 que se están registrando en nuestro país y cómo la Liga está preparándose para esto.

"No somos ajenos a la realidad que está viviendo el país, vamos el día a día, ya tenemos algo de experiencia en estos temas sanitarios, creemos que la planificación se va a dar en las fechas que tenemos, obviamente a la expectativa de qué es lo que vaya sucediendo, nosotros tenemos nuestros protocolos actualizados, entregados y bajo esa premisa, vamos a seguir con la planificación como está".

Referente a los estadios disponibles para este Torneo Apertura 2022, Mario Corro dejó claro lo siguiente:

"La candelarización está casi terminada, es un gran desafío los pocos escenarios que tenemos, siempre es un desafío cuando de los pocos escenarios, uno no está disponible, en la planificación que tenemos el único estadio que no vamos a utilizar con relación al torneo anterior es el estadio Maracaná, lo del Armando Dely Valdés no se va a cerrar en estos momentos".

El caso Veraguas CD, Mario Corro destacó que el cupo retorna a la liga, sin embargo hay dos grupos de inversores extranjeros interesados.

"Tenemos en la mesa dos grupos de inversores extranjeros muy interesados de hecho tenemos hasta la fecha el día viernes para cerrar el tema de la adquisición de esta franquicia, tenemos jugadores que tienen contrato con el Veraguas, otros pues terminaban en diciembre, otros rescindieron contrato de mutuo acuerdo, se tiene la base, un cuerpo técnico interino, esperando el cierre de la franquicia que debe ser este viernes".

Veraguas CD jugaría en el estadio Atalaya como sede principal, se mantendrán conversaciones con la Federación Panameña de Béisbol para poder utilizar en algunas ocasiones el estadio Omar Torrijos Herrera.

La fiesta de la Liga Panameña de Fútbol arranca este 21 de enero del 2022 con el Tauro vs Sporting en el estadio Rommel Fernández.