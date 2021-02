Sub-17 femenina será dirigida por mexicana Tania Camposortega

Por SomosLaSele



La entrenador mexicana Tania Camposortega será la nueva entrenadora de la selección femenina Sub-17. Así fue revelado este jueves por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Camposortega, quien además será asistente técnica de Ignacio 'Nacho' Quintana en la selección mayor femenina, es especialista en la formación de jugadoras, con licencia A otorgada por la Federación Mexicana de Fútbol y con basta formación académica con capacitaciones a nivel de Concacaf y la US Soccer Federation.

Previo a su contratación por Fepafut, Camposortega fungía como directora deportiva de la Escuela Oficial Universidad de Chile en México.

Agradecida Al consultarle sobre cómo fue el llamado de Fepafut, la estratega comentó que: "El llamado fue a través de Pacífico Girón por el grupo de estudio que tenemos en Concacaf, les gustó lo que hacemos en México y por eso se dio esta gran oportunidad".

"Estoy muy contenta y agradecida con Fepafut y por estar a cargo del fútbol femenino en sus etapas de formación... es algo que me encanta, toda mi vida me he encargado de formar jugadoras en México y estoy con ansias de llegar y poder aportar mi granito; estoy muy motivada y creo que se pueden hacer muchísimas cosas pues hay mucho talento en Panamá", agregó.

Expectativas Sobre sus expectativas en el nuevo cargo encomendado, Camposortega señaló: "Como cualquier entrenador, mis expectativas son muy altas, espero formar un grupo de niñas comprometidas, identificadas, líderes, y que porten con orgullo la playera, siempre hay que apuntar a lo más alto.

Conocimiento del fútbol panameño Ante la pregunta de qué conoce del fútbol panameño, la entrenadora mexicana aseguró que conoce lo hecho por selecciones masculinas y lo cerca que estuvo Panamá de ir a su primer mundial femenino.

"Del fútbol panameño, en categorías varoniles conozco cuando juegan ante México a nivel de selecciones o clubes. En el tema femenino los he visto y he dado seguimiento en torneos como premundiales... estuvieron a nada de clasificar al mundial de Francia; igualmente estoy enterada de los equipos, sigo algunos en redes sociales y me encanta lo que están haciendo, creo que ha crecido mucho el fútbol femenino en el país y esto me motiva aún más", sentenció.

Fuente: Fepafut