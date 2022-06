Por Carlos Figueroa Jaramillo



Panamá quedó eliminada este martes en el Premundial Sub-20 de Honduras, algo que no sorprendió a nadie tras ver la 'performance' del equipo en los juegos previos al duelo ante Honduras por los cuartos de final del torneo.

Sin embargo, hay que reconocer que ante la H Sub-20, la "Rojita" jugó su mejor partido del torneo. Tuvimos el balón y generamos oportunidades de gol, pero fuimos inocentes en defensa y fallamos en ataque, algo imperdonable para un equipo que compite por la clasificación a una copa del mundo.

Vea también: Christian Beguer respalda al DT Ángel Sánchez luego de quedar eliminados en San Pedro Sula

Algo, más. Desafortunadas palabras del preparador físico de la selección mayor, Christian Beguer al referirse de forma irrespetuosa a los comentarios de la gente. El venir de España (primer mundo del fútbol) no le da derecho a irrespetar a los panameños que critican el desempeño de cualquier selección. Si no le gustan las críticas, que se dedique a otra cosa donde no tenga que ser juzgado partido tras partido como sucede en el mundo del deporte.

La mala racha de los técnicos extranjeros

Por otra parte, Panamá, bajo el mando de un técnico extranjero, vuelve a quedar eliminado en una categoría Sub-20. Las razones del fracaso no la conocemos, pero las sospechamos: ´poco conocimiento del fútbol panameño y sus jugadores. No es lo mismo darle ese equipo a un DT nacional que conoce la idiosincrasia de los jugadores, su forma de vivir, comportarse y jugar. El panameño o extranjero que ha caminado por años los barrios de San Miguelito, El Chorrillo, Arraiján, conoce el hambre y las penurias que pasan muchos de estos jóvenes. El DT que viene por un salario solo realiza visorias o mira a 100 o 200 jugadores en el 'Cascarita' y de ahí escoge su preselección.

Desde 2003 que clasificamos a nuestro primer mundial con Gary Stempel, hasta 2019 con Jorge Dely, han sido técnicos locales los que nos clasificaron.

Vea también: Dos penales acabaron con las ilusiones mundialistas de Panamá Sub-20

René Mendieta (2005), Julio Dely Valdés (2007), Alfredo Poyatos (2011), Leonardo Pipino (2015), técnico argentino pero que se hizo entrenador en Panamá y trabajó en categorías menores de nuestro país y Jorge Dely (2019), nos llevaron a los seis mundiales que tiene el fútbol panameño a nivel juvenil.

Por el contrario, los extranjeros que se han contratado para la misión de clasificarnos han fracasado.

El paraguayo Cristóbal Maldonado en 2009, cortó la racha de tres clasificaciones consecutivas. Luego en 2013, Javier Wanchope no pudo con la tarea que le encomendaron en esa ocasión.

Para 2017, el colombiano Nelson Gallego, asistente técnico de Hernán "Bolillo" Gómez, también fracasó al no clasificarnos a la cita de ese año.

Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva pensando en el próximo ciclo. Técnicos como Jair Palacios, Jorge Santos o el mismo Jorge Dely Valdés, serían ideales para liderar nuestras categorías menores. No obstante, con la renovación hasta 2026 de Thomas Christiansen, parece difícil que un nacional dirija a la Sub-17 o la Sub-20.