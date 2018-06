"Sigue intacto el sueño de ganar un partido", dice 'Bolillo' Gómez

Pese a las duras derrotas contra Bélgica (3-0) e Inglaterra (6-1) "estamos tranquilos, con la ilusión de sacar un resultado positivo contra Túnez, un rival difícil pero no tan duro y exigente como los dos europeos", declaró el veterano técnico en conferencia de prensa.

"La intención es llevarnos algo para Panamá", añadió 'Bolillo', que no tuvo problemas, como ya había hecho anteriormente, en dar la alineación para el partido: Jaime Penedo - Adolfo Machado, Román Torres, Fidel Escobar, Luis Ovalle - Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Ricardo Ávila, Édgar Bárcenas, José Luis Rodríguez - Gabriel Torres.

El técnico recordó que "estamos en el Mundial, no nos hemos ido todavía y sacar puntos sería dar felicidad al país". "Sigue intacto el sueño de ganar un partido".

'Bolillo' explicó que pese a las goleadas sufridas, "el equipo ha aprendido mucho futbolísticamente". "Esto nos debe servir para volver al Mundial de Catar".

"Pienso que Panamá, a pesar de los resultados, no ha perdido de cara al futuro, porque en la eliminatoria para Catar habrá jugadores jóvenes que a los 21 años han jugado un Mundial con Panamá, cuando el jugador panameño no madura hasta los 27 o 28 años", añadió el técnico, quien admitió haber recibido ofertas "de otras selecciones", pero que aún no ha decidido su futuro.

Para el preparador colombiano, el Mundial de Rusia ha demostrado que Panamá "es el tercer o cuarto equipo de Centroamérica, pero aquí somos muy jóvenes futbolísticamente".

'Bolillo' destacó que "el equipo ha trabajado bien, hay unión, disciplina, no se descompone... Cuando uno pierde 3-0 y 6-1, un equipo se empieza a descompensar... pero quiero ver también este compromiso mañana" contra Túnez.

Jugar para ganar

El centrocampista Aníbal Godoy aseguró por su parte que la afición panameña "merece una victoria" y que la Sele "siempre juega para ganar".

"Si se nos da la victoria, para nosotros sería histórico y para algunos compañeros qué mejor que despedirse de la selección con una victoria", añadió en relación a los jugadores que han anunciado su adiós a la selección tras el Mundial como Felipe Baloy, Blas Pérez, Luis Tejada o Gabriel Gómez.

El centrocampista de la MLS norteamericana aseguró que los jugadores "hemos aprendido mucho y nos llevamos una sensación muy buena para el futuro", pero recordó que "esto no termina aquí, sino que recién empieza y se necesita la ayuda de todos, instituciones y empresas privadas, para que se pueda seguir jugando al fútbol de manera profesional" en el pequeño país centroamericano.