Se jugaba el minuto 80 cuando el central salvadoreño Iván Barton, sentenció una pena máxima en favor de México, luego de que Diego Lainez cayera al césped por un contacto con Abdiel Ayarza.

Los panameños esperaron que al menos el VAR entrara en acción pero no fue así, no se revisó la jugada, Raúl Jiménez anotó el tanto mexicano que a la postre definiría el partido con triunfo mexicano 1-0 sobre la selección de Panamá.

La prensa mexicana amaneció con titulares de insatisfacción y dudas sobre el penal cantado por Barton.

Adicional, comentaristas internacionales también dieron su inconformidad por el resultado del partido entre México y Panamá.

¿PENAL SOBRE DIEGO LAINEZ? 🤔 🔥 "NO HAY QUE DEFENDER LO INDEFENDIBLE, NO ES PENAL, DEJEMOS DE DEFENDER A MÉXICO" 🔥 #LUP | Analizamos la jugada de la polémica en el México vs. Panamá @andremarinpuig, @YayoDelaTorreM, @RafaMLOficial, @ruubenrod & @alexblanco23pic.twitter.com/dpivXcD9tm