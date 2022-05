Por Somos La Sele



Tras un mes de abril exitoso, con la conquista del título de Dallas Cup y el tercer puesto obtenido en el Torneo UNCAF, la selección Sub-20 masculina regresará a los entrenamientos la próxima semana.

Un total de 26 jugadores fueron convocados por el DT Ángel Sánchez, para las prácticas que arrancarán el lunes 16 de mayo y se extenderán hasta el domingo 22 de mayo, día que se sostendrá un amistoso ante la selección Sub-21. Todas las sesiones se llevarán a cabo en el Estadio Luis Ernesto «Cascarita» Tapia.

Resaltar para este llamado la presencia de dos legionarios. El defensa Jorge Rowe, del equipo Mercet de España, y el mediocampista, Steven Hunsberger, del FC Eintracht Rheine de Alemania, quiénes se estarán incorporando al grupo para esta ocasión.

A poco más de un mes para el arranque del Premundial, la selección continúa de esta manera su preparación para la gran cita. La competición tiene fecha para disputarse a partir del 18 de junio en Honduras.

Entrenamientos

Los horarios de los entrenamientos se dividirán de la siguiente manera.

Desde lunes 16 de mayo hasta el miércoles 18 de mayo, se entrenará de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el «Cascarita» Tapia, con el grupo al completo.

A partir del día jueves 19, hasta el domingo 22, se practicará con los jugadores que ya hayan finalizado sus compromisos con sus respectivos clubes. Es decir, convocado que aún esté en competencia regresará a cumplir con su equipo.

El horario se mantendrá igual hasta el viernes 20, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Por su parte, el día sábado 21, la sesión será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y el día domingo, para cerrar la semana, se disputará un partido amistoso ante la selección Sub-21, que se está preparando para el Torneo Maurice Revello. Este encuentro será a las 8:00 a.m.

Calendario

Lunes 16 de mayo – viernes 20 de mayo

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

«Cascarita» Tapia

Sábado 21 de mayo

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

«Cascarita» Tapia

Domingo 22 de mayo – Amistoso vs la selección Sub-21

8:00 a.m. – 10:00 a.m.

«Cascarita» Tapia

Convocatoria

A continuación, la lista de convocados:

Porteros

Miguel Ángel Pérez (Sporting SM)

Xavier Cruz (San Francisco FC)

Ariel De La Cruz (CD Universitario)

Gustavo Pinzón (Tauro FC)

Defensores

Alexis Vergara (Sporting SM)

Jefferson Domínguez (Herrera FC)

Aimar Modelo (CAI)

Omar Alba (CD Plaza Amador)

Danielo Hoyos (Atlético Chiriquí)

Humberto Ramos (Sporting SM)

Dereck Briceño (CD Plaza Amador)

Jorge Rowe (Marcet [España])

Omar Valencia (CD Plaza Amador)

Christian Ruíz (Potros del Este)

Mediocampistas

John Asprilla (Alianza FC)

Edward Cedeño (Potros del Este)

Steven Hunsberger (FC Eintracht Rheine [Alemania])

Rodolfo Vega (CD Plaza Amador)

Rodrigo Tello (Potros del Este)

Samuel Jiménez (Sporting SM)

Delanteros

Ricardo Gorday (Tauro FC)

Rafael Mosquera (CD Plaza Amador)

Keny Bonilla (San Francisco FC)

Kevin Garrido (Herrera FC)

Roberto Berguido (Potros del Este)

Adán Henricks (Sporting SM)

Texto: FEPAFUT