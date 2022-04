Por Carlos Figueroa Jaramillo



La selección mayor femenina de Panamá viajó este viernes a Belice para enfrentar el sábado a Aruba por la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Con algo de presión, el equipo busca afrontar el primer duelo ante Aruba para luego recibir el próximo martes a El Salvador, rival con el que nos jugamos el boleto a la próxima fase.

"Hay una presión, hay un favoritismo y eso no lo vamos a negar, pero tenemos que hacerlo valer”, reconoció el entrenador mexicano "Nacho" Quintana en rueda celebrada antes del viaje.

La selección mayor femenina estará realizando esta tarde el reconocimiento oficial de la cancha del FFB Football Field, en Belice, sede de su primer encuentro ante las caribeñas.

El duelo de este sábado 9 de abril ante Aruba, está programado para iniciar a las 5:00 p.m. hora de Panamá.

"El equipo está listo para el partido del sábado y el del martes", destacó Nacho.

"Ellas saben perfectamente que nuestro comportamiento no puede cambiar, si juguemos en el Rommel o juguemos en el Cascarita, debemos tener la misma filosofía porque a nosotros no nos gustan las excusas. No queremos que sea que solo jugamos bien en el Rommel, sino que hagamos nuestra casa en cualquier otro país donde vayamos a jugar", afirmó el entrenador antes del viaje.

Panamá busca superar esta fase e instalarse en el Premundial de Monterrey, México, que se jugará del 4 al 18 de julio y reparte cuatro boletos directos al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Además, el la Concacaf tiene dos plazas para el repechaje Intercontinental y dos cupos directos al mundial.