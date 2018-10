Selección Sub-20 de Panamá entra en la recta final de su preparación

Culminada la gira preparatoria que sostuvo en Cali, Colombia, la selección Sub-20 comienza la recta final de su preparación con miras al Premundial de CONCACAF que se jugará a partir del 1 de noviembre en Bradenton, Estados Unidos.

El onceno dirigido por Jorge Dely Valdés sostuvo tres partidos de preparación obteniendo una victoria, un empate y una derrota.

Una gira en la que Dely Valdés pudo observar y subsanar algunos detalles en el juego en conjunto con miras a su participación en el Premundial.

El primer partido se jugó ante el onceo del Orsomarso Sportivo Club con el que cayó 2-1; posteriormente se igualó a uno con el Deportivo Cali y, finalmente, se derrotó por 3-0 al equipo Sub-20 del América de Cali.

Saed Díaz (dos), Maikel Díaz, Ángel Orelién y Andrick Edwards anotaron los goles panameños.

El equipo nacional, el cual se encuentra ya concentrado, entrenará los días jueves, viernes y sábado, estos últimos dos días a puerta cerrada, desde las ocho de la mañana en el Rommel Fernández.

Viaje a Estados Unidos

El viaje a Bradenton, Florida, está programado para el domingo 28 de octubre en horas de la mañana.

Calendario

Panamá, ubicada en el grupo D del torneo, debuta en el Premundial ante su similar de Guadalupe el día 2 de noviembre.

El resto de los partidos del onceno juvenil serán los siguientes:

4 de noviembre - Martinica vs. Panamá6 de noviembre - Panamá vs. Canadá8 de noviembre - Dominica vs. Panamá10 de noviembre - Panamá vs. San Cristóbal y Nieves

Del grupo clasifica a la fase final únicamente el primer lugar de cada grupo de donde saldrán los cuatro clasificados al mundial de Polonia.