Las nuestras intentaron de principio a fin el gol, pero se encontraron con un disciplinado equipo boricua que no permitió libertades en ataque a las nuestras.

Madison Krakower, de tiro penal, al minuto 60, abrió el marcador para las caribeñas. Otro tanto más sobre el final de partido sepultó las esperanzas de las nuestras que ahora deberán regresar a casa, mientras Puerto Rico avanza a cuartos de final donde espera a El Salvador.

⚽ GOAL!🇵🇷 @FPFPuertoRico is very close to get into #CU17W quarterfinals! #WeBelongpic.twitter.com/bs40CcvPNC