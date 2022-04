Por Somos La Sele



La Selección de Fútbol Sub-20 de Panamá ha tenido un buen paso por el torneo Dallas Cup, lo que ha dejado buenas sensaciones en el grupo que se prepara para el Premundial de la categoría a realizarse este año en Honduras.

Con un balance de dos victorias y un empate, el equipo panameño se encamina a las semifinales. Eso ha sido beneficioso para los jugadores que han ido adquiriendo experiencia durante esa contienda.

"Cada compañero, desde el portero hasta el delantero, son buenísimos. Creo que ese es uno de los factores fundamentales de esta selección", reflexionó el jugador Ricardo Gorday. "Me toca seguir trabajando y hacer las cosas bien".

El combinado Sub-20 aseguró su clasificación a las semifinales tras vencer al elenco Sub-19 del FC Dallas por 2 a 0.

"Fue un partido muy difícil y aguerrido, de mucho roce, pero supimos mantener la cabeza, pusimos en práctica lo que el profe nos dijo y gracias a Dios pudimos sacar el resultado", comentó Gorday.

Uno de los goleadores de ese partido por el conjunto panameño fue Joshua Gallardo, quien tuvo la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de una selección nacional.

"Muy contento por el gol y por el trabajo del equipo, ya que supimos sacar el partido", indicó. "Me sentí un poco ansioso cuando entré. El equipo me motivó, me dio confianza. Fue un juego muy aguerrido y dinámico, supimos mantener la posesión de la pelota".

Durante el certamen, el director técnico Ángel Sánchez ha hecho varias rotaciones con el propósito de darle roce a los jugadores.

"El 'profe' nos rota, nos da la confianza a todos. Cada jugador que entra hace la diferencia", señaló Gallardo. "Hemos sabido hacer las cosas bien dentro del terreno de juego".

Panamá jugará en las semifinales del Dallas Cup ante los Rayados de Monterrey. El encuentro se realizará el viernes 15 de abril desde las 5:30 p.m.

"Será un juego difícil, pero tenemos equipo. Vamos a salir adelante con el favor de Dios", puntualizó el jugador.