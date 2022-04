Por SomosLaSele



La Selección Sub-17 Femenina está lista para debutar en el Premundial de República Dominicana este sábado cuando enfrente a su par de Trinidad y Tobago en lo que será el partido inaugural del campeonato que clasificará a tres selecciones a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022.

Tras haber arribado a Santo Domingo el jueves, este viernes Panamá tuvo su primera sesión de entrenamiento durante la mañana.

Fue en la Cancha 2 del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Dominicana de Fútbol en donde, durante poco más de una hora, Raiza Gutiérrez y sus jugadoras ultimaron detalles para llegar de la mejor manera al juego ante las trinitenses.

DAREMOS LO MEJOR DE CADA UNA.

Una de las defensoras convocadas por la DT es Génesis Pinto, quien actualmente juega en la LFF con el Mario Méndez de Chiriquí y quien no duda en demostrar su alegría y concentración en la previa del debut: “La verdad es que estoy muy contenta de llevar la camiseta de Panamá y representar al país: para mí es un orgullo”. Además, aprovecha el espacio con FEPAFUT para hablar de la preparación del equipo durante los últimos días y lo que se espera del juego ante Trinidad y Tobago: “Nos hemos preparado muy bien, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Raiza convocó a las 20 mejores jugadoras de Panamá y vio algo en mí que estoy segura me permitirá aportar mi granito de arena al equipo. Mañana (sábado vs Trinidad) será un excelente juego, vamos a dar lo mejor de cada una y si Dios lo permite saldremos con los tres puntos”.

CONFÍO MUCHO EN NOSOTRAS.

Por su parte, Milagro Roberts se presenta como una de las delanteras que en la Sub-17 que tendrán la oportunidad de atacar las porterías rivales y de hacer realidad el sueño de marcar goles en un Premundial: “Me siento orgullosa de mí misma por haber llegado a donde estoy. La verdad es que si llego a anotar mi primer gol, lloraría”, comenta emocionada mientras se imagina marcando un tanto para la selección. Y agrega: “La profe Raiza nos ha preparado muy bien para jugar con mucho esfuerzo, no bajar la guardia y jugar con garra. Tenemos un buen equipo; confío mucho en nosotras”.

Panamá jugará toda de blanco (arquera toda de verde), mientras que Trinidad y Tobago jugará de rojo con pantalón negro (arquera toda de violeta).