La Sele, a la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo de 2019

La competencia Liga de Naciones de Concacaf comienza en el mes de septiembre, con una fase de clasificación, mientras la fase de grupo, que consiste en ligas de tres niveles comenzará en 2019. La mejor liga terminará con una Final para coronar al campeón de Liga de Naciones, y la competencia también servirá para unificar el camino a la clasificación de las selecciones nacionales de la región hacia la recientemente expandida Copa Oro.

“El lanzamiento de la Liga de Naciones de Concacaf, concebido a lo largo de los dos últimos años, paralelamente al desarrollo de la Visión Una Concacaf para la unidad y el acceso al fútbol en nuestra región, es un momento decisivo, que marca la culminación de nuestra transición a una nueva era para nuestra familia de Concacaf de 41 miembros”, dijo el Presidente de Concacaf, Víctor Montagliani. “La Liga de Naciones garantiza que todos nuestros miembros tendrán la oportunidad de jugar y competir más, lo cual promoverá a la vez un mayor desarrollo del deporte a todos los niveles”.

La competencia inaugural de la Liga de Naciones de Concacaf se jugará en las ventanas de partidos oficiales de la FIFA, en los meses de septiembre, octubre, noviembre de 2019, y la Final del campeonato se jugará en marzo de 2020. Con base en desempeño deportivo, se asignará a todas las Asociaciones Miembro de Concacaf elegibles, en tres ligas: A, B, y C.

Cada liga será subdividida en grupos, en los cuales las Asociaciones Miembro participantes competirán en un formato round-robin, en casa y afuera, a lo largo de la fase de grupo. El calendario de la Liga de Naciones estará centralizado en un formato de “semana de fútbol” homogéneamente distribuido, aficionado-amistoso, permitiendo que los espectadores de toda la región disfruten de partidos de fútbol internacionales de calidad, en diversos horarios de inicio, todos los días, durante toda la ventana de partido.

La Liga A constará de cuatro grupos de tres equipos. Los ganadores de cada grupo de Liga A se clasificarán al Campeonato Final de la Liga de Campeones de Concacaf, el cual determinará el campeón de la nueva competencia. Los equipos inferiores de cada grupo de la Liga A serán relegados a la Liga B para la siguiente edición del torneo.

La Liga B consistirá en cuatro grupos de cuatro equipos. El ganador de cada grupo de la Liga B será promovido a la Liga A, y los equipos inferiores de cada grupo de la Liga B serán relegados a la Liga C para la próxima edición. La Liga C consistirá en las restantes Asociaciones Miembro divididas en cuatro grupos. El ganador de cada grupo de la Liga C será promovido a la Liga B.

La primera edición de la Liga de Naciones de Concacaf comenzará con una fase Clasificatoria fuera de la Liga de Naciones de Concacaf, que determinará qué equipo serán asignados a cada liga. En virtud de haberse clasificado a la Ronda Hexagonal de la Clasificatoria de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago han ganado el derecho a ser posicionados directamente en la Liga A, y por lo tanto no participarán en la Clasificatoria de la Liga de Naciones. Dada la suspensión aún vigente impuesta por la FIFA, Guatemala no podrá participar en la Clasificatoria de la Liga de Naciones de Concacaf.

El Sorteo para la Clasificatoria de la Liga de Naciones, que tuvo lugar también el miércoles en Miami, sorteó a las 34 Asociaciones Miembro participantes en un total de 68 partidos, que se jugarán en las fechas de partido de la FIFA, desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2019.

Los resultados de la Clasificatoria de la Liga de Naciones serán compilados en una table global, posicionando a los equipos participantes 1-34 con base en los puntos ganados, la diferencia de goles, y las series de desempates adicionales. La tabla será utilizada para dividir a los equipos en las Ligas A, B, y C, para la primera edición completa de la Liga de Naciones de Concacaf. Los seis mejores equipos de la tabla global se unirán a los seis participantes de la Ronda Hexagonal Clasificatoria de la Copa Mundial en la Liga A, los siguientes 16 equipos se clasificarán para la Liga B, y los equipos restantes serán asignados a la Liga C.

Los mejores diez finalistas en la tabla final de la Clasificatoria de la Liga de Naciones, se unirán también a las seis naciones de la Ronda Hexagonal de la Copa Mundial, en la Copa Oro 2019, que ha sido recientemente expandida a 16 equipos, proporcionando a más Asociaciones Miembro de Concacaf un mayor acceso al fútbol de primer nivel.

La Liga de Naciones de Concacaf es una extensión de la nueva imagen y estructura de marca de Concacaf, que fue también anunciada el miércoles, enmarcando los esfuerzos de la Confederación en torno al núcleo de la Visión de Una Concacaf de desarrollar y administrar el juego sobre los pilares de Unidad, Acceso, Fútbol y Calidad. En ese espíritu, la Liga de Naciones proveerá un acceso significativamente expandido para las Asociaciones Miembro al fútbol internacional, mejorando el desarrollo del fútbol a través de la región y a todos los niveles.

“La nueva imagen de marca consolida nuestra filosofía unificada de Una Concacaf, y la Liga de Naciones le da vida a esa filosofía en la cancha, prometiendo un futuro más brillante en el fútbol para todas nuestras Asociaciones Miembro y los jugadores y aficionados que ellas representan”, manifestó Montagliani.