Por Boris Alexander Cruz Caballero



Falta muy poco para conocer si la selección nacional de Panamá podrá volver a jugar en una copa del mundo Somos La Sele presentó una noche antes del Honduras vs Panamá un especial de lujo, Íconos, con los mundialistas Román Torres, Luis Tejada, Gabriel Gómez y Blas Pérez.

Estas leyendas ya saben como se vive una eliminatoria mundialista y muy cerca de clasificar a una copa del mundo, Blas Pérez recuerda ese momento con la selección nacional:

"Siempre pensando en la importancia de los partidos, tuvimos estas instancias y siempre con la mentalidad positiva de hacer buenos partidos y de hacer que las cosas nos salieran porque muchas veces veníamos con eso pero en el camino había muchos obstáculos que al final uno como jugador y equipo sacaba eso siempre adelante".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

Gabriel "Gavilán" Gómez recuerda que el compromiso de todos estar en la lista de convocados, era muy grande:

"Teníamos un compromiso con nosotros, no solamente fue la decepción para Brasil, sino también la decepción en ese 2007 en El Salvador, donde una selección donde estaba bien diseñada, bien elaborada en nuestro mejor momento y donde todo el mundo ponía las expectativas grandes y altas y terminamos saliendo en la primera fase de la eliminatoria, entonces todas esas conjugaciones de momentos lo interpretamos positivamente y lo llevamos a ese último mundial o esa última oportunidad que termina siendo positiva para todos".

Román Torres recordó ese pasaje en Orlando, Florida donde se perdió 4-0 ante los Estados Unidos:

"Cuando fuimos a los Estados Unidos nosotros en ese partido perdimos que creo que fue un golpe duro para nosotros, pero al final yo creo que siempre nosotros como equipo como grupo siempre tuvimos esa fe en Dios, nunca perdimos la fe, al final el golpe que nosotros recibimos en los Estados Unidos fue un golpe duro, igualmente por todo lo que se vivió lo de la gente que hablaba".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

Fanáticos quemaron la camiseta de la selección luego de la derrota de Panamá ante los Estados Unidos 4-0, Luis Tejada confiesa que minutos antes del inicio del partido quedó sorprendido con todo el espectáculo que desplegó los Estados Unidos.

"Estados Unidos nos tenía una cosa preparada que nosotros no habíamos visto en otro partido de eliminatoria, una cosa espectacular, una cosa que yo que estaba en el banco quedé así, ¿Qué está pasando aquí? ese poco de fuego, entonces eso fue una cosa de locos pero cuando se acaba el partido nos vamos al hotel, yo creo que una de las claves fue que nosotros fuimos más fuertes, nos reunimos hablamos entre nosotros, que ahora es cuando más van a criticar y si la gente critican, que dejen que critiquen, porque nosotros vamos hacer nuestro trabajo acá".

El partido de Costa Rica vs Honduras, fue clave para que las esperanzas se mantuvieran intactas para clasificar al Mundial de Rusia 2018 así lo apunta "Matador", quien recuerda, "Costa Rica en el último minuto lo empata, Honduras ganando, porque esos eran tres puntos de Honduras, me acuerdo que "Bolillo" dice ustedes van al mundial, me acuerdo clarito que él dice así, estas son cosas que no pasan siempre".

Gabriel Gómez recuerda que esa selección enamoró a la gente; "Nosotros enamoramos a la gente, por muchos momentos los metimos en el corazón, porque veían el sacrificio, el esfuerzo, pero ¿Dónde clasificamos? cuando nos eliminamos del repechaje, porque en esa eliminatoria de Brasil, el ego, de todas las partes, muchas situaciones que vivimos y pasamos pero después de eso nos hizo recapacitar, hacer esa sinergia fortalecer el grupo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

En su momento Blas Pérez reconoció que llegó a pensar en no jugar la siguiente eliminatoria mundialista; "El golpe era un golpe duro y sabíamos que la próxima eliminatoria que no sabíamos si la íbamos a jugar porque muchos, por lo menos en mi caso no quiero ir más, pero bueno llega el entrenador Hernán Darío, el "Bolillo" y él hizo las preguntas de que quiénes eran los jugadores veteranos de la selección los que tenían más recorrido, se dejó llevar por las estadísticas que también hablaban por sí solas de parte de todos nosotros e hizo la química entre el jugador veterano y el jugador joven entonces ya el jugador joven había madurado un pco mas, ya escuchaba, entre nosotros también hablábamos nos decíamos las cosas en la cara como siempre".

"Gavilán" Gómez recuerda una reunión en la que le presentaron una lista de jugadores al "Bolillo" Gómez:

"Era tanto el convencimiento de esta generación, que hubo una reunión cuando llega Hernán y donde se le dice mira, cuantas con esto y están estos y él dice yo con pelaos no voy al mundial, yo necesito a los jugadores de experiencia también".

El método europeo.

Luis "matador" Tejada confirma que si hay un cambio marcado en esta selección de Panamá que pelea por meterse al Mundial de Catar 2022:

"Si hay un cambio, Panamá está jugando totalmente diferente esta jugando muy bien al fútbol, pero si usted se pone a ver Christiansen está cogiendo a esos pelaos ya más maduros, "Bolillo" los cogió saliendo a uno del Árabe, el otro del Chorrillo, ahora este lo esta cogiendo que uno juega en Europa, vienen más maduros, ya saben lo que es roce de eliminatoria, saben lo que es presión porque ese es el cambio que "Bolillo" dejó y por ahí convocan a tres, cuatro, pero ese es el cambio que se dejó porque el setenta porciento de los que están y son titulares estaban con nosotros, nada más Andrade que creo que como que tuvo pero no tuvo".

Por su parte Blas analizó el sistema de juego; "Yo digo que tácticamente hablando también y el tema de posesión de la pelota, es una realidad con nosotros la situación era un poquito diferente, jugábamos más directo, con el nueve buscando por ahí la pelota que era lo que el "Boli" nos inculcaba, pero ahorita si la posesión de la pelota la movilidad de los muchachos".

El mayor goleador histórico de Panamá.

El debate de siempre, entre Blas Pérez y Luis Tejada son los máximos goleadores de la selección de Panamá pero hay algo que los une, es la hermandad de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

El partido contra Honduras del jueves 24 de marzo.

Finalmente nuestros íconos, en especial Blas Pérez aseguró que "Bolillo" no viene a regalar nada este jueves en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Yo lo único que puedo decir es que el profe no va a regalar nada, ya él lo dijo, él está peleando por su pan, está buscando otro proceso en el 2026 a parte de eso voy con algo que significa mucho como jugador, es ganarse el puesto para lo que viene, y los que vienen los jugadores hondureños vienen es a eso, igual que contra Costa Rica el último partido con nosotros aquí, jugaron muchachos o jugadores jóvenes que querían el proceso el caso del que nos mete el gol que andaba volando en su momento".