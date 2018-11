Seattle Sounders y Román Torres, eliminados de las semifinales de la MLS

El partido de vuelta concluyó en la prórroga favorable a los Sounders FC por 3-2, que habían perdido 2-1 el de ida, y la eliminatoria global quedó empatada a 4-4 por lo que fue necesario el lanzamientos de penaltis.

Asprilla, que había marcado al comienzo de la prórroga, minuto 93, el gol del empate a 2-2, tras concluir el tiempo reglamentario (2-1) a favor de los Sounders, y la eliminatoria 3-3, decidió con el quinto tiro penal, que marcó después que Will Bruin y el cubano Osvaldo Alonso fallaron por Seattle.

Antes que llegase el gol decisivo de Asprilla, el partido tuvo todos los ingredientes de un gran duelo de playoffs al estar lleno de dramatismo, goles, y cambios en el marcador que al final se tuvo que decidir desde la tanda de penaltis.

Otro "Clásico de Cascadia" dejó para la historia el protagonismo de los jugadores latinoamericanos con los dos goles marcados por el delantero internacional peruano Raúl RuiDíaz y la actuación del uruguayo Nicolás Lodeiro por parte de los Sounders FC.

Mientras que los argentinos Diego Valeri, como gran líder, y Sebastián Blanco, con sus goles, también fueron los jugadores que hicieron posible la clasificación de los Timbers, que por segunda vez, en los enfrentamientos que han tenido en los playoffs contra los Sounders FC, los han eliminado.

La ventaja de 2-1 con la que llegaron los Timbers al duelo, disputado en el CenturyLink Field de Seattle, la supieron administrar durante la primera parte con una excelente defensa que presentó el entrenador novato venezolano Giovanni Savarese.

Pero al minuto 68 llegaba el primer gol en la cuenta personal de Ruidíaz, un auténtico regalo por parte del arquero de los Timbers, Jeff Attinela, que salió mal por alto y se le escapó el balón para que el internacional peruano no perdonase.

El reivindicó a Ruidíaz, quien al minuto 54, sólo ante Attinella, con un balón que le puso perfecto de cabeza el defensa panameño Román Torres, lo tocó mal y lo envió fuera cuando ya se cantaba el gol en el estadio, que tuvo una asistencia de 39.542 espectadores.

Apenas habían pasado 10 minuto del gol cuando a los 78, de nuevo, como sucedió en el partido de ida, surgió la figura del argentino Sebastián Blanco, quien remató potente por bajo el balón que le puso Asprilla y el empate a 1-1 subió al marcador.

Los Timbers volvía a estar clasificados y aguantaron el empate hasta el tiempo de descuento cuando de nuevo surgió la figura milagrosa de Ruidíaz, quien al minuto 90+3 remataba otro balón que la defensa le había dejado y con un remate espectacular de volea puso el 2-1 y mandó el partido a la prórroga.

Nada más comenzarla, a los 93 minutos, Asprilla conseguía el empate a 2-2 con un gran remate de cabeza a centro que le puso el argentino Diego Valeri y los Timbers volvía a tener la ventaja global y la clasificación.

La reacción de los Sounders FC no se hizo esperar y a los 97 forzaban un penalti, que Lodeiro, llamado a la selección de Uruguay para los próximos amistosos, no fallaba y volvía darle vida al equipo de Seattle con el parcial de 3-2.

Esta vez ya no se movió más el marcador hasta concluir la prórroga para que llegasen los penaltis decisivos, en los que por los Timbers marcaron los argentinos Lucas Melano, Valeri y Blanco junto con Asprilla. Falló el inglés Liam Ridgewell.

Por los Sounders FC marcaron Ruidíaz y Handwalla Bwana.

Ahora los Timbers, que disputarán la final de la Conferencia Oeste por segunda vez, lo hicieron en el 2015 cuando ganaron el título de la MLS Cup, tendrán de rival al vencedor de la segunda semifinal que disputan el Sporting Kansas City y el Real Salt Lake, que en el partido de ida, jugado en Utah, acabó empatado a 1-1.

Here's your @Delta Starting XI for tonight's #MLSCupPlayoffs match vs. @TimbersFC! Tune in to FS1 at 7:30 p.m. PT for #SEAvPOR. #YouWillHearUs➡️ https://t.co/TxG4q9QuBRpic.twitter.com/F32CxUU4aa