Desde el Salvador se encuentran optimistas para afrontar este encuentro luego de la dolorosa goleada que les impuso la selección de Guatemala 4-0 el pasado domingo 24 de abril. Hugo Pérez Técnico de la Selecta realizará muchas modificaciones al once inicial que enfrentara a Panamá.

Los jugadores Kevin Melara, lateral izquierdo de Águila, Jaime Ortiz, volante ofensivo de Firpo y Rómulo Villalobos, defensor central de Municipal Limeño, fueron liberados por decisión técnica y podrán estar presentes con sus equipos en el próximo partido de liga salvadoreña.

El Técnico Pérez recalcó: “ Estaremos cortos de jugadores para enfrentar el domingo a Panamá, por el momento solo cuento con 16 jugadores y con el que he convocado serían 17, al final contaremos solo con 19 jugadores ya que en Carolina del Norte nos estarán esperando los dos Nelson (Flores Blanco y Martínez) ya que ambos juegan en el mismo equipo”.

Representing your country at your home stadium? No better feeling.📅 Sunday, May 1🕖 4 p.m. ET📍 WakeMed Soccer Park🆚 El Salvador vs. Panama🎟: https://t.co/0dr5vUU2YVpic.twitter.com/oq4Mlr6wq6