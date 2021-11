Por SomosLaSele



Thomas Christiansen el director técnico de la selección nacional de fútbol, fue muy enfático en pedir para sus jugadores un soporte psicológico para esta eliminatoria mundialista, se les presentaron varios nombres y uno de esos fue la de la licenciada Rosa Mon.

Rosa Mon, quien ya ha tenido experiencia en trabajar con los jugadores de la selección nacional desde el 2014 cuando se unió al equipo de trabajo del técnico Sub-20 Leonardo Pipino, forma parte ahora del equipo de trabajo de la selección mayor para este camino rumbo al mundial de Catar 2021.

En una entrevista especial brindada para Somos La Sele, Rosa Mon explicó cómo fue la exigencia del míster Thomas Christiansen para poder incorporar a su equipo a la licenciada Mon.

"Lo que me comentó es que ya venía de hace tiempo buscando un psicólogo o psicóloga para complementar el cuerpo técnico, pero él aquí en Panamá no conocía, conocía en España y otros países donde ha trabajado por otras experiencias previas, pero a él le parece importante que fuera alguien que conociera también la cultura, que conociera la idiosincrasia de nuestros atletas y futbolistas, pues ya le habían dado referencia de varios, él estuvo haciendo su investigación y cuando me conoció que me investigó pues a mi, vio el trabajo que hacía y eso apuntaba más a lo que ´le necesitaba, por eso él me llamaba para ver si yo podía complementar el trabajo".

La gran ventaja para Rosa Mon, es que ya conoce a la gran mayoría de jugadores que han sido convocados por Thomas Christiansen en esta eliminatoria mundialista, así lo detalla:

"No hablamos mucho de su impresión, él prefirió una carta como abierta de mi parte, entendía que ya venía de varios procesos y que varios de los jugadores los conocía y en efecto yo le decía; "cada vez que hacen la lista de convocatoria yo la leo y veo ah quince trabajaron conmigo, dieciséis ya trabajaron conmigo, trece ya trabajaron conmigo, once" así, entonces digamos que ya un buen número de la categoría mayor, en algún momento de su carrera profesional me han conocido y han trabajado conmigo".

La selección de Panamá terminó este año en el cuarto puesto empatado con México en el octagonal de Concacaf con 14 puntos y este logro se debe en parte al gran trabajo de salud mental que está recibiendo los jugadores de la selección nacional.