Rommel Fernández Gutiérrez será recordado este año en Panamá con partido de estrellas

En la lista revelada por los organizadores destacan legendarios jugadores de la roja centroamericana como Luis Ernesto "Cascarita" Tapia, los gemelos Julio y Jorge Dely Valdés y los mundialistas panameños Jaime Penedo, Blas Pérez y Felipe Baloy.

➡️ La asociación de futbolistas profesionales de Panamá junto @Pandeportes y @fepafut los invitamos el próximo 6 de mayo a las 7:00 P.M al ¨Juego De Estrellas, conmemorando un año más de la desaparición física de ROMMEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ y día del futbolista panameño” pic.twitter.com/XXCjICoCtt — Asociación De Futbolistas De Panamá 🇵🇦 (@AFUTPA) 30 de abril de 2019

Para los familiares del también exjugador del Tenerife y Valencia es de gran satisfacción, debido que la memoria del "Panzer" está cada día más presente en los panameños, y que mejor manera de tenerlo presente haciendo lo que Rommel más amaba, jugando fútbol.

Enrique Gutiérrez, familiar de Rommel Fernández, en nombre de la familia del jugador agradeció el gesto y señaló que "hay esperanzas" que al igual que en España en Panamá se recuerde a su hermano, que en su momento fue la cara del fútbol panameño en Europa.

"Me tocó vivir la experiencia en España. Nosotros sabíamos de los homenajes en España, por fotos y vídeos, y es algo que nunca me esperé. No es lo mismo decir que Rommel es una gran figura allá, que vivirlo", apuntó.

Enrique aclaró ese homenaje en España dejaba algo de sentimientos encontrados, al ver que en Panamá poco se hacía, pero a la vez mostró algo de esperanza al señalar que "con el tiempo esto ha ido cambiando".

"En mi país no era nada parecido, pero al pasar de los años las cosas han mejorado un poco, se ha tomado en cuenta un poco más el nombre de Rommel", manifestó.

"Romelito", como se le conoce al familiar del jugador, resalta que en esa lucha para que recuerden a Rommel recuerda a su madre Mélida Gutiérrez (QEPD), quien luchó para que el estadio nacional de fútbol llevará el nombre completo, luego de mucho bregar, lo consiguió.

"Esas cosas se ven sencillas, pero para nosotros los familiares llevan mucho sentimiento y satisfacción", expresó.

Juan Ramón Solis, presidente del gremio de futbolistas panameños, resaltó que los 26 años de la desaparición física del "Panzer" Rommel Fernández es un momento importante para integrar a todos los futbolistas del país, y que mejor manera que un partidos de estrellas del fútbol panameño.

"Siempre vemos que se llega la fecha del seis de mayo y se hace poco. Nosotros consideramos que se debe hacer algo más y por eso llevamos adelante un evento que identifique a todos los actores y que nos sintamos parte de un deporte que le ha dado tantas alegrías a nuestro país", señaló el directivo.

Solis agregó que el objetivo del evento es mantener viva en la memoria de los panameños a Rommel Fernández y de paso institucionalizar el día el día del futbolistas.

ACAN-EFE