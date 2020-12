Román Torres señaló que en estos momentos no está pensando en la selección de Panamá

"Hay que solucionar cosas, mientras no se solucionen las cosas creo que no voy a ir a la selección", esta fue la frase que más ha trascendido de Román Torres a su llegada al país.

Torres no quiso ahondar en detalles sobre qué tipos de cosas; "La verdad es que hay que solucionar todo, hay que solucionar todo y como lo digo, estoy hablando grupal, todo la federación, todo".

La conversación entre Thomas Christiansen y Román Torres.

"Solamente hablé con él cuando pasó lo de la burbuja, no he hablado más con él", al cuestionarle que el mismo Christiansen en conferencia de prensa había dicho que ya habían hablado más de una vez, Román insistió que solamente ha hablado con el Míster una sola vez.

La posibilidad de conversar con Jaime Penedo.

Para todos está claro que Jaime Penedo y Román Torres sudaron juntos con la camiseta de la Sele por muchos años, Román Torres se refirió a la posibilidad de conversar con Penedo quien hoy día forma parte de la Federación Panameña de Fútbol:

"No he tenido la oportunidad de hablar con Jaime en estos momentos, esperemos poder hablar con él, igualmente él fue jugador y él sabe de repente cuando lleguemos hablar si es que hablamos, va a saber la incomodidad de mi persona, ojalá y Dios quiera se de esa oportunidad para poder hablar y vuelvo y lo repito, con esto que digo no estoy peleando con la federación, no estoy peleando con el técnico, no estoy peleando con él, solamente, cosas que hay que arreglar y soy un hombre de paz, ese no es mi estilo, mi estilo no es pelear".