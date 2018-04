Román Torres lesionado y no pudo jugar el fin de semana

La lesión de Román Torres fue en el tendón de la corva de su pierna derecha y fue anunciado horas antes del partido que sostuvieron contra Los Ángeles FC donde perdieron 1-0.

UPDATE: Román Torres is out for tonight’s match due to a right hamstring strain. Kim Kee-hee will start alongside Svensson, with Tony Alfaro entering the 18.#LAFCvSEAhttps://t.co/vX1GAwe5E2