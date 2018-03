Román Torres no ocupará puesto de jugador extranjero con el Seattle Sounders

La buena noticia para su club el Seattle Sounders de la Major Leagaue Soccer, es que el "mazinger" no ocupará plaza de extranjero y podrán ir en busca de cualquier refuerzo internacional.

En días pasados, Aníbal Godoy jugador del San José Earthquakes, también recibió su "green card".

NEWS | Sounders defender Román Torres receives U.S. green card, granting him permanent resident status in the United States.He no longer occupies an international roster slot. pic.twitter.com/1sCuKv0vuR