Román Torres envía un mensaje de tranquilidad a sus seguidores

"No es bueno, no es bueno, es una lesión en el tendón de la corva y no es buena, es todo lo que diré" así se refirió el técnico del Seattle Sounders Brien Schmetzer.

Pero esta misma noche el defensa de nuestra selección nacional Román Torres, colgó un mensaje en sus redes sociales:

Una pequeña lesión muscular me hace tener que parar. Me recuperaré y regresaré con el Favor de Dios para ayudar a mis compañeros @SoundersFC@fepafut 🇷🇺2108 Gracias por todas las muestras de cariño que han tenido Conmigo🙏🏼Hay Mazinger para rato💪🏻Fé Intacta⚽ pic.twitter.com/jAGRLXlFo4 — Román Torres (@romantorres05) 3 de mayo de 2018

Esto calma un poco a una fanaticada preocupada por la salud del jugador, a menos de dos meses para que arranque el Mundial de Rusia 2018.