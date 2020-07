Román Torres listo para debutar en la burbuja de Orlando con el Inter Miami

Este sería su primer partido en esta época de COVID-19 y bajo nuevas reglas de juego en la Major League Soccer (MLS).

Este encuentro corresponde al grupo A del Torneo "MLS is Back" donde ya se han tenido que retirar los clubes del FC Dallas y el Nashville SC donde milita el también panameño Aníbal Godoy. Este retiro a causa del COVID-19.

Para Román Torres no fue nada sencillo ver el partido del Inter Miami ante Orlando City desde afuera; "Siempre es difícil ver los partidos desde afuera, porque siempre me gusta estar jugando y ayudando a mis compañeros, pero para mí cuando me toca ver el partido desde afuera es muy complicado para mi".

Torres también señaló que para este partido contra Filadelfia Union, no se van a cometer los mismo errores del partido pasado ante Orlando City.

"Tenemos que sacar el balón limpio desde atrás, al profe le gusta salir jugando, es lo más importante para que el balón le pueda llegar al delantero limpiamente".

La misión del Inter Miami es clara, ganar su primer partido, luego de dos derrotas en el mes de marzo y una en esta era de pandemia y en el nuevo "MLS is Back".