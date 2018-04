Román Torres habló con FIFA a falta de 50 días para el inicio del Mundial

Ese momento en que Panamá clasificó al Mundial de Rusia, seguirá siendo inolvidable para Román Torres.

"Lo disfruto. Lo disfruto muchísimo, Dios me dio esos momentos y yo puse el máximo esfuerzo para estar ahí. Esos sacrificios me hacen desear esos momentos".

"Cuando mis compañeros me dijeron que nos habíamos clasificado directamente para la Copa Mundial, me volví a quitar la camiseta, comencé a llorar y me puse a celebrarlo con la afición panameña".

"Habían esperado tantos años para ver ese momento, para tener esa alegría de ver a la selección panameña ir a una Copa Mundial".

El respeto hacia el DT Hernán Darío Gómez es enorme por parte de Román.

"Lo cierto es que se trata de un entrenador que siempre quiere ganar, que siembre busca un desafío, cuando llegó a Panamá, sabía que le esperaba un reto importante, teniendo en cuenta que Panamá nunca había participado en una Copa Mundial y viendo el estado de las infraestructuras. Creo que su visión, así como su experiencia a la hora de llevar a otras selecciones a la Copa Mundial, dio a nuestro equipo la confianza en él para llevarnos allí".

La selección de Panamá y su grupo en el Mundial de Rusia.

"Nos ha tocado un grupo muy bueno y tenemos que abordar los partidos con la mentalidad de que nos enfrentaremos a oponentes muy importantes con jugadores muy importantes. Nuestro objetivo es jugar bien y superar la fase de grupos. Creo que si Costa Rica pudo hacerlo, ¿por qué Panamá no va a poder hacerlo también”. Detalló.