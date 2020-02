Rolando Botello, optimista con el nivel de la LPF

Rolando Botello, preguntado sobre que le ha parecido los microciclos: "Sí ya termino el segundo microciclo, creo que ha sido una semana buena de cara a lo que se viene y bueno ahora a trata de hacer las cosas bien en el equipo y de trata de estar acá la próxima semana nuevamente''.

Sobre su rendimiento estos días de entrenamiento con la selección: '' La verdad contento, uno siempre es autocrítico con uno mismo, sabiendo que las cosas salen aveces y otras no, por ahí me perdí algunos partidos, seguí trabajando con mi club y ahora que me dan la oportunidad, voy a tratar de aprovechar''.

''Es bueno cuando uno llega acá con una ilusión, sabemos de que hay una base de jugadores que están afuera y bueno uno siempre quiere hacer las cosas bien, sabiendo que así sea con jugadores locales, afrontaremos este partido siendo Panamá, no nos van a ver como jugadores locales, si perdemos van a decir, perdió Panamá, así que eso trae un nivel de responsabilidad también''.

Sobre su actualidad: '' Por ahora tranquilo, tratando de entrenarme bien y aprovechar estos días''.

Con la llegada de jugadores referente al plano local: ''En ese sentido, la liga le da crecimiento creo que la gente se entusiasma, en ver los jugadores como: Luis Tejada, Gabriel 'Gavilán' Gómez , Ismael Díaz y Edwin Aguilar, jugadores importantes en cada equipo y eso mejora el nivel dentro de la cancha''.