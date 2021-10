Rolando Blackburn: "No queremos estar en zona de repechaje"

Por Somos La Sele



Con tres de los seis goles, anotados por la selección de Panamá en el Octagonal de Concacaf, Rolando Blackburn se ha constituido en el goleador del combinado nacional en el camino por la clasificación a Catar 2022. No obstante, ese buen momento quiere coronarlo con el pase directo al Mundial del próximo año.

Para el delantero, la selección panameña tiene los elementos necesarios para buscar la clasificación directa y no mantenerse en la zona de repechaje donde se encuentra actualmente.

"Hemos hecho buenos partidos en estas seis fechas", expresó Blackburn en entrevista a Somos La Sele. "Estamos en zona de repechaje, pero soy sincero, no queremos estar ahí. Sabemos que tenemos un buen equipo, con un fútbol diferente a otras selecciones y sabemos que podemos. Queremos más y queremos estar en los primeros puestos", agregó.

La derrota del miércoles 13 de octubre ante Canadá, por 4 golea a 1, tienen a Panamá en el cuarto puesto del Octagonal con ocho unidades. Según el formato de competencia, el equipo que ocupe esa casilla deberá buscar su clasificación a la cita mundialista del próximo año en la repesca.

"Esa fue una derrota que nos duele", expresó el jugador sobre el resultado ante los canadienses. "Empezamos bien, pero errores nuestros nos hicieron pagar".

Sobre la jugada que provocó el segundo gol de Canadá, en la que estuvo involucrado el defensor panameño Harold Cummings, Blackburn destacó que el grupo respalda a su compañero.

"Somos una familia. Si uno comete un error, lo tomamos como si lo cometemos todos. Lo acuerpamos. Sabemos lo que le pasó a Harold. Son cosas que pasan en el fútbol", indicó.

El jugador del club The Strongest, de la primera división del fútbol de Bolivia, se muestra contento por el buen momento que vive con el conjunto panameño y señaló que el sistema, planteado por el técnico Thomas Christiansen, ha sido conveniente para su estilo de juego.

"Me lo tomo tranquilo, es el tiempo de Dios y para mí ha llegado. Mucha gente me criticó, así es el panameño... a veces te dan duro. No me siento el mejor ni el peor, estoy trabajando y espero que se sigan dando las cosas", opinó.

En cuanto a lo que viene para la selección panameña, que son dos partidos del Octagonal ante Honduras y El Salvador -los días 12 y 16 de noviembre-, Blackburn resaltó que la consigna es ganar esos encuentros.

"Cuando cada uno se iba para su destino, lo hablamos. Dijimos que los que sean convocado, deben buscar ganar los seis puntos", puntualizó.