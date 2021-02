Rodolfo Vega, con sus metas bien claras en lo futbolístico y su formación como ciudadano

Por SomosLaSele



En una entrevista exclusiva a través de Somos La Sele Radio, el juvenil jugador del Plaza Amador, Rodolfo Vega (17 años), sigue mostrando su felicidad al debutar con la selección mayor de Panamá ante Serbia.

“Fue un momento inolvidable para mí, es el sueño de todo muchacho que viene creciendo poder jugar con su selección y mucho mejor a temprana edad, la verdad que me siento muy feliz de poder vivir este grandioso momento”.

Vega recuerda el día en que recibió el llamado para entrenar con la selección y el técnico Thomas Christiansen.

“De verdad que no me lo esperaba, estaba de vacaciones con mi familia y de la nada me llama mi representante me dice la noticia y me puse muy contento la verdad no me lo esperaba”.

Thomas Christiansen y sus valoraciones hacia Rodolfo Vega.

Thomas Christiansen sobre Rodolfo Vega, el juvenil jugador del Plaza Amador quien debutó ante Serbia. 🗣#SomosLaSelepic.twitter.com/zWUohIX428 — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) January 29, 2021

“Cuando llegué por primera vez a la concentración, me dio la bienvenida, comentó algunas cosas que había visto en mí que le había llamado la atención y me dijo más que todo que siguiera demostrando que esto es el comienzo de muchas cosas que vienen y que me siguiera esforzando por entrar en la convocatoria final y pude hacer el debut con tan poca edad”.

Actualmente Rodolfo Vega, recién graduado del colegio Monseñor Francisco Beckmann, está matriculado en la Facultad de Administración de Empresas y con las ganas de aprender mucho sobre tecnología.

El Torneo Apertura 2021 con el Plaza Amador.

El director técnico del Plaza Amador, Jorge Dely Valdés, ya conversó con Vega en esta pretemporada que desarrollan los leones; “Me felicitó, ha hablado conmigo que se dieron muchas cosas buenas con su contratación con el Plaza Amador y la verdad es que estamos a la espera que comience el torneo para poder competir y estar de la mejor manera”.

Como todo jugador de fútbol que espera llegar lejos, su primer deseo es salir pronto de Panamá y seguir sus estudios en otro país para poder ser una persona preparada, Vega también tiene en la mira la liga de fútbol donde le gustaría jugar; “Me gustaría la Liga Española, es un fútbol totalmente diferente que quisiera experimentar y poder jugarlo”, sentenció.