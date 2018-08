Roderick Miller será el nuevo refuerzo del CD Feirense de Portugal

El defensor panameño Roderick Miller fue presentado de manera oficial en su nuevo club el CD Feirense de la primera división en Portugal.

Roderick Miller brindó declaraciones a su llegada:

"He jugado en la Copa América Centenario, he estado en el Mundial de Clubes en Japón y he ganado cuatro títulos en Colombia y una Liga en Panamá, pero no todos los días tenemos la oportunidad de venir al fútbol europeo, en particular para el portugués que siempre ha sido un escaparate para los jugadores.

Sé que el CD Feirense entró muy bien esta temporada y que creó las condiciones para afirmarse definitivamente en la Liga NOS. Tuve la oportunidad de ver los últimos partidos y me gustó el equipo. intentan salir a jugar desde la defensa, tienen una enorme ambición y sólo quedó el amargo sabor de boca de no haber ganado al Boavista FC. La victoria era totalmente merecida. En cuanto a mí, soy un defensa rápido, con garra, fuerte en la marcación y juego aéreo., afirmó Miller luego de firmar con el club portugués.