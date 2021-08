Roberto Chen Roberto Chen en cancha en derrota del FAS ante Forge FC en Liga Concacaf

Chen permaneció en cancha durante todo el juego disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

Tristan Borges, al minuto 16, Molham Babouli (min. 25) y David Choiniere (min. 50) anotaron por el club canadiense.

Erivan Flores marcó por el FAS al minuto 21.

El encuentro de vuelta se realizará el 17 de agosto.

The best plays of @ForgeFCHamilton's 🇨🇦 3-1 victory over @CDeportivoFAS 🇸🇻! 🎦#SCL21pic.twitter.com/IkGZAFWqYh