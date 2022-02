Por Boris Alexander Cruz Caballero



El defensor panameño Roberto Chen quien milita con el CD FAS de El Salvador, estuvo en la pantalla de Somos La Sele donde se refirió a su presente con el club y también aprovechó para aclarar algunas cosas con la selección nacional.

Roberto Chen jugó este miércoles en el partido del CD FAS ante Municipal Limeño donde juega el también panameño y leyenda del fútbol salvadoreño Nicolás Muñoz, el partido terminó empatado 1-1 y ambos panameños jugaron los 90 minutos.

Roberto Chen se refirió al tema de la selección nacional, destacando que está tranquilo con ese tema; "La selección está haciendo una muy buena eliminatoria, una muy buena octagonal, dependemos de nosotros mismos para clasificar al mundial, los jugadores que han ido convocando, obviamente todo el mundo quiere estar ahí, pero los que han ido, lo han hecho de la mejor manera, siempre que juega la selección les deseo lo mejor para ellos".

También se refirió a la burbuja que se rompió en la primera convocatoria que realizó Thomas Christiansen donde por temas con la LPF los jugadores se unieron para protestar.

"La verdad de la burbuja, pasó lo que pasó, luego de ahí yo estando en San Francisco el cuerpo técnico de la selección se acercó allá a ver el entreno y ahí conversamos todo bien sin ningún problema, pero ya esa fue la ultima vez que tuvimos un acercamiento así con el cuerpo técnico de la selección nacional, no pasa nada, no hay ningún inconveniente, creo que ellos no van a querer jamás el mal para el país, siempre que hacen las convocatorias, pienso yo que lo hacen pensando en el bienestar de todos y la verdad que a los compañeros que los han convocados lo han hecho bien, yo no tengo problemas con nadie, con ningún compañero, no con cuerpo técnico, con ningún directivo de la federación".

Roberto Chen no cerró la puerta cualquier llamado a la selección y siempre que se dé, estará listo al cien por ciento.

El defensor estelar reafirmó y dejó claro que Roberto Chen no rompió la burbuja.

"Quiero dejar claro que eso no fue algo de Roberto Chen, porque mucha gente lo pinta como que Roberto Chen fue el encargado de eso, fue una decisión que se tomó en conjunto, una decisión que incluso venía ya por parte de los jugadores por decirlo así, legionarios que estaban en su momento, por el tema que de no iba haber liga, al final todos estuvieron de acuerdo y pasó lo que pasó, como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, en ese momento no había liga, en ese momento estábamos bien entrenando con la selección, jamás pasaría por mi cabeza hacer algo que me pueda perjudicar".

Actualmente Roberto Chen está pasando por un buen momento en El Salvador donde el público le ha demostrado su cariño al panameño y lo más importante es que ha ganado continuidad con su club.