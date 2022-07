Por Carlos Figueroa Jaramillo



Panamá Femenina dio un paso en falso en sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, al caer por 3-0 ante Costa Rica en el inicio del Grupo B del Premundial de Concacaf que se juega en México.

El resultado deja a las nuestras en una situación complicada, debido a que su próximo rival, Canadá, goleó por marcador de 6-0 a Trinidad y Tobago.

Las posibilidades reales de las dirigidas por el mexicano "Nacho" Quintana pasan ahora por ganar en su último partido del grupo a Trinidad y Tobago para avanzar al repechaje internacional.

Este y otras aspectos, fueron analizados por Julio Shebelut, periodista de TV MAX y Somos La Sele.

"El resultado lo dice todo: realmente Costa Rica fue muy superior a Panamá; no me lo esperaba por la preparación que tuvo este equipo, más allá de los inconvenientes que se tuvo al no jugar los partidos amistosos con Ecuador, pero no es excusa", señaló Shebelut.

Costa Rica nos ganó en todos los sectores de la cancha. Panamá nunca tuvo la posesión de la pelota, dejó muchos espacios, no corrió bien la cancha, no marcó bien. Se vio una selección muy pesada, muy lenta y este resultado nos aleja del sueño de llegar al mundial".

Para "El Rey de la Gambeta" el equipo debe centrar toda su atención en el último partido de esta fase de grupos ante Trinidad y Tobago.

"Ahora tenemos que pensar en ser tercer lugar para llegar al repechaje internacional que será el otro año en Nueva Zelanda", acotó.

"Me sorprendió lo mal que jugaron en un partido sombrío donde Panamá no mostró nada de lo que se esperaba", concluyó Julio.